Как правильно играть в нарды с нуля: пошаговая инструкция для начинающих

В апреле 2022 года их признали в нашей стране официальным видом спорта. В 2024 году государственную аккредитацию получила Общероссийская Федерация нард России (1). Уже скоро начнутся официальные чемпионаты, а лучшие игроки станут получать престижные титулы. Так что у вас еще есть время понять, как играть в нарды, и собрать все медали.

Вместе с экспертом расскажем об истории и традициях древней игры, основных правилах и терминах. Благодаря профессиональным советам вы без труда поймете, как играть в нарды, а еще улучшите свои математические способности.

Что такое нарды

При кажущейся простоте нарды — это игра, которая требует глубокого аналитического погружения, стратегического мышления, причем сама же забава и помогает его развивать. Любят ее по всему миру, а древние доски находят в самых неожиданных местах.

История игры

Как и популярные в мире шахматы, нарды имеют восточное происхождение. Самым древним, богато инкрустированным перламутром, костью и самоцветами доскам не менее 5000 лет, их нашли археологи при раскопках древнего Шумера в Южной Месопотамии. Похожие, но менее нарядные, находили и в других местах, с ними в комплекте были уже шашки и кубики. При захоронении знаменитого египетского фараона Тутанхамона ему в пирамиду положили в том числе игру, которая отдаленно напоминает нарды.

В Древнем Риме, Китае, Японии, Иране, Персии — везде были схожие по оформлению и правилам игры. И пусть, по одной из версий, на заре истории человечества играть в нее могли только правители (шашки означали народы, чьи судьбы они вершили в ходе партии), сегодня нарды популярны в Европе, Америке, России и других странах. А благодаря интернету даже доску не нужно иметь при себе, можно с удовольствием играть онлайн или в специальных приложениях.

Цель игры

Скептики утверждают, что в нардах все зависит от удачи, победа достанется тому, чьи кости ложатся более выигрышно.

— Да, элемент случайности в игре есть, — соглашается спортивный директор Федерации нард России Ацамаз Арсагов, — но гораздо больше в ней точного математического расчета, аналитики, успешной стратегии. А броски кубиков лишь усиливают эмоции, поэтому очень быстро влюбляют в это развлечение. При профессиональных правилах участники будут сражаться не в одной, а в серии игр, это исключает элемент случайности, и победа становится заслуженной и закономерной.

Цель забавы — делая взвешенные ходы, быстрее соперника совершить своими шашками на доске полный круг и вывести их за пределы игрового поля.

Виды игры в нарды

В Советском Союзе эту древнюю игру негласно приравнивали к азартным забавам, что было запрещено. Поэтому играли в них на любительском уровне. Правила в разных регионах могли существенно различаться.

Но теперь культурную и интеллектуальную ценность нардов признали, сделав официальным видом спорта. Соответственно, упорядочили и правила. Официальными видами стали длинные и короткие нарды, подробно их разберем ниже. А пока коротко расскажем о нескольких популярных видах.

Длинные нарды

Самый популярный вид на территории бывшего СССР, классическая доска состоит из 24 треугольных полей (пунктов), двух комплектов белых и черных шашек по 15 штук каждого цвета и двух костей (кубиков). Стартовая расстановка фишек — вертикально по правой стороне

Короткие нарды

Тот же игровой комплект, но этот вариант считается более сложным. Короткие нарды популярны во всем мире, международные турниры проходят в разных странах целый год, а чемпионат мира традиционно организуют в Монте-Карло

Американка

Вид популярен в Северной Америке, принципиальное отличие в том, что игрок черными расставляет все свои фишки, а второй только две белые, остальные вводит по ходу игры. Но побеждает в итоге мастер, который первым вывел все свои шашки за пределы поля

Голландский триктрак

Здесь оба игрока поочередно вводят в поле по одной фишке, дальше игра продолжается по правилам коротких нард

Исландские нарды

Эта вариация объединила правила длинных и коротких нардов. Шашки (их всего по шесть) движутся по кругу, догоняя фишки оппонента, и бьют их. Такие шашки в игру не возвращаются, а в бросках кубиков учитывают только единицы, шестерки и дубли

Мариенбад

У каждого игрока по 16 шашек, они располагаются в четыре ряда — от одной до семи в ряду. Игроки поочередно берут одну, несколько или все шашки из одного ряда. По договоренности проигрывает участник, кому досталась последняя фишка или наоборот



Основные термины в нардах

Как и в любой игре, здесь есть свои обозначения, они могут немного разниться, но суть от этого не меняется.

Пункт

Треугольники темного и светлого цвета на игровом поле, общее количество — 24, условно делятся на четыре четверти и нумеруются против часовой стрелки

Голова

Первоначальная расстановка шашек в длинных нардах

Дом

Четверть доски, куда нужно привести свои шашки, сделав полный круг

Двор

Четверть доски рядом с домом

Бар

Часть доски вне игрового поля, куда в коротких нардах ставят выбитую шашку

Кубики или кости, часто зары

Шестигранные кубики, на гранях которых точками нанесены числа от 1 до 6. Во избежание нечестной игры их кидают с помощью стаканчика. Иногда у каждого игрока свои кубики

Стенка или забор, прайм

Ряд шашек, который не дает сопернику сделать ход



Чем отличаются длинные нарды от коротких

Это две разные дисциплины игры, причем их название с продолжительностью партии никак не связано. В профессиональном спорте есть дополнительная градация: три разновидности коротких и две — длинных нардов.

Различаются они между собой головами (способами первоначальной расстановки шашек) и дальнейшими правилами. В коротких, к примеру, шашки соперника можно бить, и это усложняет игру, увеличивает время, которое игроки проведут за доской.

Общее у этих видов то, что первоначально оба игрока расставляют шашки зеркально относительно друг друга. В обеих версиях нельзя поставить свою шашку в поле, которое занято соперником, но в длинных достаточно одной чужой шашки на поле, а в коротких — не менее двух. Чем длиннее стенка, тем сложнее противнику делать ходы, он вынужден будет их пропускать и отдаляться от победы. Но и обладатель стенки существенно ограничивает себе свободу перемещения по доске.

Дальше мы подробно расскажем правила обеих дисциплин, и вам станут понятнее их различия.

Пошаговая инструкция, как научиться играть в короткие нарды

Вам понадобится комплект из доски, 30 фишек (по 15 двух цветов), два кубика и стаканчик, чтобы их бросать. Черные в игре движутся против часовой стрелки, белые — по часовой.

Подготовка

Доску между игроками нужно расположить вертикально, чтобы основания полей были со стороны игроков. Дом белых — правая нижняя четверть доски (1—6 относительно игрока), дом черных — напротив. Для игрока черными это будет левая нижняя четверть 1—6, для игрока белыми — 19—24.

Фишки расставляют зеркально по схеме:

на поле 6 — 5 шашек;

на поле 8 — 3 шашки;

на поле 13 — 5 шашек;

на поле 24 — 2 шашки.

Определение очередности хода

Игроки по очереди бросают один кубик, первым ходит тот, у кого выпало большее число. Первый ход соответствует этому числу.

Ход игры

Поочередно кидая теперь уже по два кубика, игроки делают ходы своими фигурами. При этом может быть несколько вариантов:

Ходить можно двумя фигурами — первая перемещается на то же количество полей, какое выпало на одном кубике, вторая шашка — на втором.

Можно суммировать числа на кубиках и ходить одной фишкой. Смотря что выгоднее по мнению игрока.

Если кубики показали два одинаковых числа — дубль, игрок делает четыре хода на это количество полей одной, двумя или четырьмя шашками.

Если ход приходится на поле, занятое одной фишкой соперника, ваша фигура ее бьет и становится на поле. А шашка соперника отправляется в самое начало — сначала на бар, а потом вводится в игру, начиная отсчет с первой ячейки в правом нижнем углу. Если поле занято двумя или большим количеством шашек соперника, вы не можете на него походить и пропускаете ход.

Важно первым переместить все свои фишки в дом.

Далее они по одной выводятся из игры, игрок убирает шашки с полей, соответствующих числам на кубиках.

Конец игры

Выигрывает тот, кто первым уберет все 15 шашек с доски.

Матч

Профессиональные спортсмены обычно играют серию партий — матч, и победителя определяют по количеству очков. Поэтому должна быть договоренность о максимальном количестве очков, до которого продолжается матч. Любители также могут использовать эту систему. Распределяются очки по следующим правилам:

1 очко присваивают игроку, который вывел все свои шашки, а соперник успел вывести хотя бы одну. Этот исход называют «оинт» или «сингл гейм».

2 очка дают за победу всухую, когда противник не успел вывести ни одной шашки, — это «марс» или «гэммон».

3 очка — к моменту победы оппонент не вывел ни одной шашки, а хотя бы одна его шашка осталась в зоне старта игры, — «бэкгэммон».

Пошаговая инструкция, как научиться играть в длинные нарды

Правила в этой дисциплине существенно отличаются от коротких нардов. Комплект предметов для партии тот же, что и в них, жеребьевка проходит аналогичным образом. Шашки можно ставить только на пустые поля или занятые своими фигурами, перемещение идет против часовой стрелки, важно первым вернуться в свой дом и выбросить свои фишки.

Подготовка

Расстановка шашек отличается, они выстраиваются в голову — единую колонну из 15 шашек в 24-м поле — дальнем правом для каждого игрока.

Ход игры

Первые ходы позволяют взять с головы две шашки, если начальный же бросок кубиков привел к дублю. Во всех остальных случаях можно снимать с головы лишь одну фигуру, а вторым ходом двигать любые свои шашки на полях. В остальном правила такие же, как в коротких нардах, — можно ходить двумя или одной фигурой; если выпал дубль, используется правило четырех ходов.

Есть основной стратегический прием — забор, который блокирует ходы соперника. Шесть фишек в ряд — серьезная заявка на победу. Но забор допустим, если перед ним есть хотя бы одна шашка оппонента.

Конец игры

Завершив круг и выстроив любым образом фишки в доме, можно продолжать ходить ими внутри него, но для победы эффективнее начать выводить их. Правила те же, что и в коротких. Если поля, соответствующие выпавшим на кубиках числам свободны, допускается вывести шашку с поля меньшего числа.

Матч

В этой дисциплине также практикуется серия партий между двумя игроками, но получить можно только одно и два очка на тех же основаниях, что и в коротких.

Советы начинающим, как научиться играть в нарды

Спортивный директор Федерации нард России Ацамаз Арсагов поделился несколькими полезными рекомендациями.

1. Играйте как можно чаще, опыт позволяет меньше внимания уделять непосредственно подсчетам ходов, а больше думать над стратегией игры.

2. Смотрите игры опытных нардистов, победителей турниров, анализируйте их.

3. Играйте не только с реальными соперниками, но и с компьютерными программами, они подсказывают верные решения и говорят об ошибках, это ценно в начале карьеры.

4. Читайте книги. Пока на русском языке их немного, но в планах Федерации есть перевод пособий. Сейчас можно рекомендовать книгу «Нарды» Пола Магриля, в ней подробно описаны базовые принципы и рассказано о продвинутой позиционной игре. Еще есть книга Билла Роберти «Нарды. 501 важнейшая ситуация».

5. По мере становления спорта будет выстроена система обучения, появится возможность выбрать себе педагога. Ориентироваться стоит на его личные результаты, количество учеников и их результаты, педагогическое мастерство и личностные качества тренера.

Отзыв эксперта

Ацамаз Арсагов рассказал о перспективах этого вида спорта.

— Нарды — интеллектуальная игра, которая подходит как для детей, так и для настоящих мастеров. И в каждом возрасте, на каждом этапе она оставляет простор для развития. Школьникам игра помогает освоить элементарный счет, улучшить свои достижения в математике, а потом развивать аналитическое, тактическое, стратегическое мышление, подбирать максимально точные ходы на пути к победе.

С каждой новой партией доля простого везения снижается, а умений, знаний и опыта — возрастает.

Мы уже разработали систему присвоения разрядов и званий, есть программа популяризации нардов в школах и вузах. Эта мультикультурная древняя игра может стать надежным фундаментом для сближения молодых людей нашей многонациональной России, стать универсальным языком, на котором можно достойно общаться.

Теперь в нашей стране пять официально признанных интеллектуальных спортивных игр: шахматы, шашки, го, бридж и нарды. Мы уже организовываем турниры, в том числе и с образовательной популяризирующей миссией. Пока у нас еще нет титулованных спортсменов, но наша цель — вырастить гроссмейстеров, которые достойно представят страну на международных чемпионатах, а в конечном итоге станут чемпионами мира.

Вопросы и ответы

Вместе с экспертом мы ответим на распространенные вопросы про нарды.

Можно ли пропускать ходы в нардах?

Ацамаз Арсагов комментирует:

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— Это допустимо, если ход невозможен, потому что поля заняты шашками соперника. Если на кубиках выпал дубль, необходимо сделать из четырех максимальное количество возможных ходов. Пропускать ход, потому что он ухудшает ваши позиции, запрещено.

Можно ли закрывать все поля в нардах?

Ацамаз Арсагов говорит:

— Закрыть шесть и более полей своими фигурами можно в том случае, если оппонент уже зашел в дом хотя бы одной своей шашкой.

Когда в нардах можно снимать две фишки с головы?

Ацамаз Арсагов уточняет:

— Только во время первого хода в длинных нардах и то при условии, что выпал дубль.

Автор: Ольга Корнеева

Эксперт: Ацамаз Арсагов, спортивный директор Федерации нард России

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