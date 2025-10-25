13-й тур РПЛ, «Ливерпуль» и «Брентфорд», матчи КХЛ: что посмотреть сегодня

Российская Премьер-лига. 13-й тур. «Ростов» — «Динамо» Махачкала
Где смотреть: Матч Премьер.
Расписание РПЛ 25 октября:
- «Спартак» Москва — «Оренбург» в 14:00 мск
- «Ростов» — «Динамо» Махачкала в 16:30 мск
- ЦСКА — «Крылья Советов» в 19:00 мск
«Ростов» не проигрывал восемь матчей во всех турнирах. У коллектива пять ничейных исходов и три победы. В предыдущем туре ростовчане могли взять три очка в матче со «Спартаком», но не удержали преимущество после того, как открыли счет. С 14 очками они 10-е в таблице.
Махчкалинское «Динамо» потерпело три поражения подряд в последних встречах с общим счетом 1:7. Главной проблемой оказалась оборона команды. Коллектив на 13-м месте, в зоне переходных матчей, с 10 очками на счету.
Английская Премьер-лига. 9-й тур. «Брентфорд» — «Ливерпуль»
Где смотреть: Трансляции букмекерских контор, канал Setanta, группа в ВК Sportcast.
Расписание матчей АПЛ 25 октября:
- «Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм» в 17:00 мск
- «Челси» — «Сандерленд» в 17:00 мск
- «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» в 19:30 мск
- «Брентфорд» — «Ливерпуль» в 22:00 мск
«Брентфорд» после ухода Томаса Франка не рассыпался и претендует на место крепкого середняка. Коллектив умело навязывает борьбу более сильным соперникам, особенно хорошо это получается на домашнем поле. «Брентфорд» забрал 7 из 10 очков, играя с оппонентами дома. В последнем туре команда уверенно одолела «Вест Хэм» со счетом 2:0. «Брентфорд» сейчас на 13-м месте в таблице.
«Ливерпуль» в будни ударно провел в рамках Лиги чемпионов матч против «Айнтрахта» (5:1) и прервал серию из четырех поражений кряду. В АПЛ же клуб откатился на третье место после трех поражений. Теперь у подопечных Арне Слота нет права на ошибку в матчах с более слабыми соперниками.
Матчи КХЛ
Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.
25 октября состоятся три матча Континентальной хоккейной лиги. Расписание выглядит так:
- «Сибирь» — «Трактор» в 13:30 мск
- «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» в 14:00 мск
- «Ак Барс» — «Адмирал» в 17:00 мск
«Сибирь» потерпела третье поражение подряд в чемпионате, уступив «Салавату Юлаеву» 2:5. Ни разу в сезоне новосибирцы не выигрывали в статусе хозяев площадки (4 ничьи, 4 поражения). Они также наименее результативны — всего 35 голов сначала чемпионата. На Востоке команда за пределами кубковой зоны.
«Трактор» проиграл «Автомобилисту» в прошлом выездном матче (3:5). Это третье поражение в четырех последних матчах команды. Челябинцы среди аутсайдеров по пропущенным шайбам, но у них хороший бросковый потенциал, по нему «Трактор» в пятерке лучших.