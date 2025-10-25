13-й тур РПЛ, «Ливерпуль» и «Брентфорд», матчи КХЛ: что посмотреть сегодня

«Ростов» не проигрывал восемь матчей во всех турнирах. У коллектива пять ничейных исходов и три победы. В предыдущем туре ростовчане могли взять три очка в матче со «Спартаком», но не удержали преимущество после того, как открыли счет. С 14 очками они 10-е в таблице.