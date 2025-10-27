Ричмонд
КДК РФС рассмотрит поведение фанатов «Зенита» в матче с «Динамо»

В рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашней арене победил московское «Динамо» со счетом 2:1.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК планирует рассмотреть поведение болельщиков «Зенита» в игре 13-го тура Российской Премьер-лиги с московским «Динамо».

«По матчу “Зенит” — “Динамо” рассмотрим скандирование болельщиками домашней команды оскорбительных выражений в адрес Москвы», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Также КДК рассмотрит задержку выхода команды гостей из раздевалки на три минуты перед началом второго тайма и систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Динамо» Валерия Карпина, в том числе с выходом на поле. Заседание КДК РФС пройдет в четверг, 30 октября.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся накануне в Санкт-Петербурге, 26 октября. Волевую победу со счетом 2:1 одержали хозяева. На 26-й минуте счет открыл бразильский легионер москвичей Битело. В конце первого тайма эффектным ударом пятком игрок сборной России Андрей Мостовой восстановил равенство в счете. А на 71-й минуте победу сине-бело-голубым принес гол Густаво Мантуана.

По итогам 13 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, на три балла отставая от лидирующего «Краснодара». «Динамо» расположилось на девятой строчке. В активе подопечных Валерия Карпина 16 очков.

