Дзюба опередил Семака по количеству матчей в чемпионатах России

Накануне нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба провел 457-й матч в чемпионатах России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Артем Дзюба вышел на третье место в рейтинге футболистов с наибольшим количеством матчей во внутреннем первенстве, опередив Сергея Семака. в активе которого 456 игр.

В воскресенье, 26 октября, Дзюба вышел на поле в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги против «Локомотива». Тольяттинцам удалось отобрать очки у московской команда — 1:1. В результате «Локомотивом» упустил лидерство в турнирной таблице чемпионата страны.

Рекордсменом по числу игр в чемпионатах России является капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев — 607. На втором месте находится экс-защитник армейцев Сергей Игнашевич (489).

Артем Дзюба является рекордсменом по числу голов в чемпионатах России. На счету форварда 174 мяча. Дзюба забивал голы в составе семи команд — «Спартака» (26), «Томи» (14), «Ростова» (18), «Зенита» (85), тульского «Арсенала» (6), «Локомотива» (12) и «Акрон» (13).

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контракт нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до конца июня 2026-го. Сергей Семак известен своими выступлениями за ЦСКА, «Зенит» и казанский «Рубин». С 2018 года российский специалист возглавляет «Зенит».