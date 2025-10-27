Дзюба опередил Семака по количеству матчей в чемпионатах России

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контракт нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до конца июня 2026-го. Сергей Семак известен своими выступлениями за ЦСКА, «Зенит» и казанский «Рубин». С 2018 года российский специалист возглавляет «Зенит».