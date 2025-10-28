Андрей Мостовой впервые рассказал, как его попытались похитить

«Сейчас я, к сожалению, не могу ничего рассказать, потому что идет следствие и не имею возможности раскрывать все. Но произошло все… Был вечер, поздно, все так быстро происходило… Особо не успел понять, что происходит, и только потом пришло осознание, что все довольно серьезно, вот. И себя нормально вроде бы повел, в плане том, что не поднимал панику, не стал всем подряд звонить. Дождался утра, вот.



Безусловно, был в шоке таком, что в нынешнее время такое еще может произойти. После этого инцидента находился на связи с другом как раз, тяжело было уснуть, особо не спал. Никому ничего не рассказывал, решил, что лучше выждать паузу. Ни близкие, никто не знал об этом. И вот только на следующее утро связался с нашими безопасниками из клуба, и потом начался весь этот процесс.



Никто об этом вообще не знал. Это вышло вчера, получается, утром. Очень много звонков, смс начал получать, всякие телеканалы. Звонили, хотели узнать, но решил опять же сделать так, чтобы ни с кем на связь не выходить. Ждал отмашки, что клуб скажет, как действовать. Вчера получилось, что очень много поддержки было со стороны ребят, и вообще людей со стороны. А до этого дня вообще об этом никто не знал, кроме моего друга, с кем инцидент произошел», — сказал Мостовой.