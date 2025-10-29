Ричмонд
Роналдо: Ростов-на-Дону напоминает мне Сан-Паулу

Нападающий «Ростова» Роналдо прокомментировал свой гол, забитый в ворота махачкалинского «Динамо» (1:1) в матче 13-го тура РПЛ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

24-летний бразилец открыл счет в матче на 35-й минуте, замкнув головой подачу защитника «Ростова» Ильи Вахании.

«Я посвящаю этот гол Богу и моей семье. Я здесь очень счастлив, чувствую себя как дома. Какой бразильский город напоминает Ростов-на-Дону? Немного Сан-Паулу, где я долго играл», — сказал Роналдо.

Роналдо (полное имя — Роналдо Сесар Соареш дос Сантос) является уроженцем Рио-де-Жанейро. Он является воспитанником клуба «Сан-Каэтано», который базируется в пригороде Сан-Паулу.

Зимой 2024 года Роналдо перешел в «Ростов» из болгарского клуба «Левски» за два миллиона евро. Бразилец провел за российский клуб 65 матчей и забил 14 мячей. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.

«Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 1 ноября, «желто-синие» дома сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 20:15 по московскому времени.

Ростов
1:1
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
25.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 8828 зрителей
Главные тренеры
Джонатан Альба
Хасанби Биджиев
Голы
Ростов
Роналдо
(Илья Вахания)
35′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
79′
Нереализованные пенальти
Динамо Мх
Гамид Агаларов
79′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78′
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
88′
8
Алексей Миронов
18
Константин Кучаев
69
Егор Голенков
90+4′
7
Роналдо
76′
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
72′
58
Даниил Шанталий
99
Тимур Сулейманов
56′
19
Хорен Байрамян
77′
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
52′
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
69′
13
Сослан Кагермазов
77
Темиркан Сундуков
88′
47
Никита Глушков
21
Абдулпаша Джабраилов
46′
25
Гамид Агаларов
16
Уссем Мрезиг
89′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
75′
9
Ражаб Магомедов
11
Миро
89′
53
Шамиль Гаджиев
Статистика
Ростов
Динамо Мх
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
5
4
Угловые
1
4
Фолы
18
22
Офсайды
6
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти