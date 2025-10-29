Роналдо: Ростов-на-Дону напоминает мне Сан-Паулу

24-летний бразилец открыл счет в матче на 35-й минуте, замкнув головой подачу защитника «Ростова» Ильи Вахании.
«Я посвящаю этот гол Богу и моей семье. Я здесь очень счастлив, чувствую себя как дома. Какой бразильский город напоминает Ростов-на-Дону? Немного Сан-Паулу, где я долго играл», — сказал Роналдо.
Роналдо (полное имя — Роналдо Сесар Соареш дос Сантос) является уроженцем Рио-де-Жанейро. Он является воспитанником клуба «Сан-Каэтано», который базируется в пригороде Сан-Паулу.
Зимой 2024 года Роналдо перешел в «Ростов» из болгарского клуба «Левски» за два миллиона евро. Бразилец провел за российский клуб 65 матчей и забил 14 мячей. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.
«Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 1 ноября, «желто-синие» дома сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 20:15 по московскому времени.
Джонатан Альба
Хасанби Биджиев
Роналдо
(Илья Вахания)
35′
Гамид Агаларов
79′
Гамид Агаларов
79′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78′
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
88′
8
Алексей Миронов
18
Константин Кучаев
69
Егор Голенков
90+4′
7
Роналдо
76′
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
72′
58
Даниил Шанталий
99
Тимур Сулейманов
56′
19
Хорен Байрамян
77′
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
52′
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
69′
13
Сослан Кагермазов
77
Темиркан Сундуков
88′
47
Никита Глушков
21
Абдулпаша Джабраилов
46′
25
Гамид Агаларов
16
Уссем Мрезиг
89′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
75′
9
Ражаб Магомедов
11
Миро
89′
53
Шамиль Гаджиев
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти