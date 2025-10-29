Челестини: Мы на пределе. Надеюсь, дотянем до зимнего перерыва

— Перед игрой с «Крыльями Советов» вы сказали, что команда играет на пределе. Есть уверенность, что этого предела хватит до зимнего перерыва?
— Надеюсь. Других вариантов нет. Мы так играем с июля. Именно поэтому говорю, что ребята проделывают невероятную работу. Даже когда мы не играем блестяще, у нас всё равно 65% владения мячом, 22 удара, как в игре с «Крыльями». Но мы на пределе — это правда. Мы прекрасно понимаем почему. Надеемся, что дотянем, — передает слова Челестини «Чемпионат».
В 13-м туре Российской Премьер-лиги армейцы переиграли на своем поле со счетом 1:0 самарские «Крылья Советов» благодаря голу защитника Матвея Лукина.
После 13 туров ЦСКА набрал 27 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая на 2 балла от лидирующего «Краснодара». В следующем туре армейцы сыграют с «Пари НН» на домашнем стадионе. Матч состоится 31октября и начнется в 19 часов по московскому времени.
Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года. Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023-го по 2025 год. Челестини привел «Базель» в прошлом сезоне к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии. Ранее он работал в «Террачине», «Лозанне», «Люцерне» и «Сьоне».