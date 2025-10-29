Челестини: Мы на пределе. Надеюсь, дотянем до зимнего перерыва

— Надеюсь. Других вариантов нет. Мы так играем с июля. Именно поэтому говорю, что ребята проделывают невероятную работу. Даже когда мы не играем блестяще, у нас всё равно 65% владения мячом, 22 удара, как в игре с «Крыльями». Но мы на пределе — это правда. Мы прекрасно понимаем почему. Надеемся, что дотянем, — передает слова Челестини «Чемпионат».