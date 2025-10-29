Полузащитник «Рубина» получил тяжелую травму на тренировке

«В ближайшее время Антон Швец будет прооперирован и начнет восстановление», — сообщила пресс-служба клуба.
Отмечается, что это первая подобная травма в карьере футболиста.
32‑летний Швец перешел в «Рубин» в сентябре в статусе свободного агента, подписав контракт до конца сезона. За казанскую команду он провел два матча. Последний раз Швец выходил на поле 20 сентября в матче против «Акрона» (2:2).
С 2017-го по 2025 год Швец играл за грозненский «Ахмат». Ранее россиянин выступал в Испании за вторые команды «Сарагосы» и «Вильярреала». 27 марта 2018 года полузащитник провел единственный матч в составе сборной России. В товарищеском матче против команды Франции (1:3) он вышел на замену вместо Александра Ерохина на 76-й минуте матча.
В 13 турах Российской Премьер-лиги «Рубин» набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. В субботу, 1 ноября, подопечные Рашида Рахимова дома сыграют с московским «Динамо».