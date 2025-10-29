Полузащитник «Рубина» получил тяжелую травму на тренировке

С 2017-го по 2025 год Швец играл за грозненский «Ахмат». Ранее россиянин выступал в Испании за вторые команды «Сарагосы» и «Вильярреала». 27 марта 2018 года полузащитник провел единственный матч в составе сборной России. В товарищеском матче против команды Франции (1:3) он вышел на замену вместо Александра Ерохина на 76-й минуте матча.