Матч ЦСКА — «Пари НН» 31 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 19:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Карасев (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Соперники решают диаметрально противоположные задачи. Хоть главный тренер армейцев Фабио Челестини и признался, что, принимая команду летом, не рассчитывал немедленно вмешаться в борьбу за первое место, но раз получается, никто в ЦСКА, разумеется, от этой борьбы по своей воле не откажется. У красно-синих ограниченная обойма игроков, что швейцарский тренер тоже честно признал, и отчасти это сказалось в матче с «Локомотивом» два тура назад (0:3), после которого армейский коллектив чуть-чуть отпустил лидеров, но по-прежнему находится на дистанции одной победы от первого места. Следующий матч с «Крыльями» сложился тяжело, но благодаря голу одного из многих молодых российских футболистов ЦСКА, защитника Матвея Лукина, завершился победой со счетом 1:0. На очереди соперник, показывающий еще более скромные результаты, чем самарцы.
«Пари НН» в этом году очень тяжело. У команды множество проблем, кресло под главным тренером Алексеем Шпилевским раскачивается, нижегородцы весь старт сезона скитались по городам и весям, временно лишенные родного стадиона, где и так были проблемы с посещаемостью, и к середине чемпионата подходят на последнем месте в таблице. После семи подряд поражений в РПЛ и Кубке России ничью с «Балтикой» (0:0), у которой наоборот все в этом сезоне прекрасно, следует признать успехом. Но очков после 13 туров у «Пари НН» все равно меньше всех — 7. К тому же тот матч был домашним, а вот на выезде нижегородцы в этом розыгрыше РПЛ пока не набрали вообще ни одного очка. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1,40, а шансы «Пари НН» оценили в 7,80. Ничья идет с коэффициентом 4,90. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,70, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,30. Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев с коэффициентом 7,00.