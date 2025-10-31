Матч ЦСКА — «Пари НН» 31 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Пари НН» в этом году очень тяжело. У команды множество проблем, кресло под главным тренером Алексеем Шпилевским раскачивается, нижегородцы весь старт сезона скитались по городам и весям, временно лишенные родного стадиона, где и так были проблемы с посещаемостью, и к середине чемпионата подходят на последнем месте в таблице. После семи подряд поражений в РПЛ и Кубке России ничью с «Балтикой» (0:0), у которой наоборот все в этом сезоне прекрасно, следует признать успехом. Но очков после 13 туров у «Пари НН» все равно меньше всех — 7. К тому же тот матч был домашним, а вот на выезде нижегородцы в этом розыгрыше РПЛ пока не набрали вообще ни одного очка. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.