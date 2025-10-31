Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.11
П2
7.75
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.21
X
4.64
П2
1.62
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.05
П2
4.04
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Матч ЦСКА — «Пари НН» 31 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В пятницу, 31 октября, встречей ЦСКА и «Пари НН» стартует 14-й тур чемпионата России по футболу.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Карасев (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Соперники решают диаметрально противоположные задачи. Хоть главный тренер армейцев Фабио Челестини и признался, что, принимая команду летом, не рассчитывал немедленно вмешаться в борьбу за первое место, но раз получается, никто в ЦСКА, разумеется, от этой борьбы по своей воле не откажется. У красно-синих ограниченная обойма игроков, что швейцарский тренер тоже честно признал, и отчасти это сказалось в матче с «Локомотивом» два тура назад (0:3), после которого армейский коллектив чуть-чуть отпустил лидеров, но по-прежнему находится на дистанции одной победы от первого места. Следующий матч с «Крыльями» сложился тяжело, но благодаря голу одного из многих молодых российских футболистов ЦСКА, защитника Матвея Лукина, завершился победой со счетом 1:0. На очереди соперник, показывающий еще более скромные результаты, чем самарцы.

«Пари НН» в этом году очень тяжело. У команды множество проблем, кресло под главным тренером Алексеем Шпилевским раскачивается, нижегородцы весь старт сезона скитались по городам и весям, временно лишенные родного стадиона, где и так были проблемы с посещаемостью, и к середине чемпионата подходят на последнем месте в таблице. После семи подряд поражений в РПЛ и Кубке России ничью с «Балтикой» (0:0), у которой наоборот все в этом сезоне прекрасно, следует признать успехом. Но очков после 13 туров у «Пари НН» все равно меньше всех — 7. К тому же тот матч был домашним, а вот на выезде нижегородцы в этом розыгрыше РПЛ пока не набрали вообще ни одного очка. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1,40, а шансы «Пари НН» оценили в 7,80. Ничья идет с коэффициентом 4,90. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,70, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,30. Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу хозяев с коэффициентом 7,00.