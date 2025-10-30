Валерий Карпин оштрафован после матча с «Зенитом»

Валерий Карпин несколько раз покидал техническую зону в проигранном матче с «Зенитом» (1:2) и дважды выходил на поле. Также «Динамо» наказали за опоздание на поле, а «Зенит» — за кричалки болельщиков.
«Болельщики “Зенита” скандировали оскорбительные выражения. Штраф клубу — 20 тысяч рублей. “Динамо” оштрафовано на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалки. Карпин оштрафован за выходы из технической зоны, он оштрафован на 20 тысяч рублей, “Динамо” — на 10», — передает слова главы КДК Артура Григорьянца ТАСС.
Также КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за выкрики болельщиков во время матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо». 21 октября «Спартак» в Каспийске обыграл «Динамо» со счетом 3:1.
«Болельщики “Спартака” скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. “Спартак” оштрафован на 100 тысяч рублей. Было зафиксировано 11 нарушений», — добавил Григорьянц.
«Зенит» после 13 туров занимает четвертое место в Российской Премьер-лиге, «Динамо» расположилось на восьмом месте.