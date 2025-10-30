Ричмонд
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.10
П2
3.05
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.91
X
3.25
П2
2.16
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
3
:
Монако
5
П1
X
П2

Валерий Карпин оштрафован после матча с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) принял решение оштрафовать главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина на 20 тысяч рублей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Валерий Карпин несколько раз покидал техническую зону в проигранном матче с «Зенитом» (1:2) и дважды выходил на поле. Также «Динамо» наказали за опоздание на поле, а «Зенит» — за кричалки болельщиков.

«Болельщики “Зенита” скандировали оскорбительные выражения. Штраф клубу — 20 тысяч рублей. “Динамо” оштрафовано на 20 тысяч рублей за задержку выхода из раздевалки. Карпин оштрафован за выходы из технической зоны, он оштрафован на 20 тысяч рублей, “Динамо” — на 10», — передает слова главы КДК Артура Григорьянца ТАСС.

Также КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за выкрики болельщиков во время матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо». 21 октября «Спартак» в Каспийске обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

«Болельщики “Спартака” скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. “Спартак” оштрафован на 100 тысяч рублей. Было зафиксировано 11 нарушений», — добавил Григорьянц.

«Зенит» после 13 туров занимает четвертое место в Российской Премьер-лиге, «Динамо» расположилось на восьмом месте.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше