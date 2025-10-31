Ричмонд
Легенда сборной назвал фаворита матча «Зенит» — «Локомотив»

Дмитрий Булыкин рассказал об ожиданиях от центрального матча 14-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что петербургский «Зенит» является фаворитом в матче Российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

«Фаворитом можно назвать “Зенит”. Не факт, что фаворит перед матчем потом побеждает в игре. Клубы борются за самые высокие места, нас ждет интересная игра, учитывая, что у команд нападающие высокого уровня», — передает слова Булыкина «Газета.Ru».

«Атакующие линии у команд хорошие, так что голы будут. Уровень мастерства у футболистов высок, думаю, увидим не один гол. И здесь все будет зависеть от того, как клубы будут действовать в защите. Эти соперники сами играют и другим дают, так что моменты будут. Поэтому посмотрим, кто их лучше реализует», — добавил экс-нападающий сборной России.

«Локомотив» не потерпел ни одного поражения в текущем чемпионате и с 27 очками идет в турнирной таблице на втором месте, отставая на 2 балла от лидирующего «Краснодара». «Зенит» имеет в своем активе 26 очков и находится на четвертой строчке.

Футбол. Премьер-лига
01.11
Зенит
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.67
П2
5.93