Легенда сборной назвал фаворита матча «Зенит» — «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что петербургский «Зенит» является фаворитом в матче Российской премьер-лиги против московского «Локомотива».
«Фаворитом можно назвать “Зенит”. Не факт, что фаворит перед матчем потом побеждает в игре. Клубы борются за самые высокие места, нас ждет интересная игра, учитывая, что у команд нападающие высокого уровня», — передает слова Булыкина «Газета.Ru».
«Атакующие линии у команд хорошие, так что голы будут. Уровень мастерства у футболистов высок, думаю, увидим не один гол. И здесь все будет зависеть от того, как клубы будут действовать в защите. Эти соперники сами играют и другим дают, так что моменты будут. Поэтому посмотрим, кто их лучше реализует», — добавил экс-нападающий сборной России.
«Локомотив» не потерпел ни одного поражения в текущем чемпионате и с 27 очками идет в турнирной таблице на втором месте, отставая на 2 балла от лидирующего «Краснодара». «Зенит» имеет в своем активе 26 очков и находится на четвертой строчке.