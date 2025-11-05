Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ за высокие зарплаты легионеров

«Комсомольская правда» опубликовала отчет о затратах клубов Российской Премьер-лиги на зарплаты. В первой десятке рейтинга присутствует только один футболист из России. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что считает подобную ситуацию неприемлемой.
«Когда 9 из 10 игроков в топе рейтинга зарплат являются иностранцами, причем далеко не самого высокого класса, а некоторые матчи напоминают игры в рамках турниров стран Латинской Америки, а не России, многие наши тренеры ощущают себя лишним звеном, а молодые спортсмены теряют мотивацию — чем они хуже тех, кого привезли из-за границы? Развитие российского футбола не может быть передано на аутсорс. Мы заинтересованы в том, чтобы основу всех наших клубов формировали сильные российские игроки, а легионеры были только высокого класса и дополняли, а не составляли ядро российского футбола», — приводит «Комсомольская правда» слова Дегтярева.
Самым высокооплачиваемым игроком лиги является колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос (5 миллионов евро в год). Единственным россиянином в топ-10 стал является его партнер по команде Александр Соболев. Форвард делит 8-е место с еще одним игроком сине-бело-голубых Дугласом Сантосом (оба — по 2,5 миллиона в год).
Самые высокооплачиваемые футболисты в РПЛ (по информации «КП»):
- 1. Вильмар Барриос — «Зенит» (5 миллионов евро в год)
- 2. Вендел — «Зенит» (4,5 млн)
- 3. Джон Кордоба — «Краснодар» (4 млн)
- 4. Луис Энрике — «Зенит» (3,8 млн)
- 5−6. Жерсон — «Зенит» (3,5 млн)
- 5−6. Жедсон Фернандеш — «Спартак» (3,5 млн)
- 7. Мирлинд Даку — «Рубин» (3 млн)
- 8−9. Александр Соболев — «Зенит» (2,5 млн)
- 8−9. Дуглас Сантос — «Зенит» (2,5 млн)
- 10−11. Эсекьель Барко — «Спартак» (2,4 млн)
- 10−11. Ливай Гарсия — «Спартак» (2,4 млн).