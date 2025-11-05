Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ за высокие зарплаты легионеров

«Когда 9 из 10 игроков в топе рейтинга зарплат являются иностранцами, причем далеко не самого высокого класса, а некоторые матчи напоминают игры в рамках турниров стран Латинской Америки, а не России, многие наши тренеры ощущают себя лишним звеном, а молодые спортсмены теряют мотивацию — чем они хуже тех, кого привезли из-за границы? Развитие российского футбола не может быть передано на аутсорс. Мы заинтересованы в том, чтобы основу всех наших клубов формировали сильные российские игроки, а легионеры были только высокого класса и дополняли, а не составляли ядро российского футбола», — приводит «Комсомольская правда» слова Дегтярева.