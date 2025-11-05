«Мне уже хочется окунуться в работу». Юран — о планах на будущее

«Мне уже хочется окунуться в работу, я — максималист. Когда у тебя есть цели, задачи, значит, ты живешь правильной жизнью. По поводу того, чтобы более детально рассказать про лигу турецкую и про Восток, — я не против. В хорошем фильме были сказаны слова о том, что “Восток — дело тонкое, Петруха”, — обязательно все расскажу. Дайте я сейчас побуду дома немного, свои дела сделаю и обязательно поделюсь, как и что произошло и в футбольном мире, и не в футбольном», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России».
Юран покинул пост главного тренера «Серик Беледиеспор» 29 октября. Контракт с 56-летним специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. 1 ноября Юран заявил, что вернулся в Россию и хотел бы отдохнуть от футбола.
Под руководством Юрана «Серик Беледиеспор» провел 11 матчей во второй турецкой лиге, в которых одержал три победы при четырех ничьих и четырех поражениях. На данный момент клуб идет в турнирной табдице на 12-м месте.
Ранее Юран работал в «СКА-Хабаровске», подмосковных «Химках» и «Пари НН».