Полузащитник «Динамо» Глебов выбыл из строя до конца года

Данилу Глебову 3 ноября исполнилось 26 лет. В московское «Динамо» полузащитник перешел из «Ростова» в феврале 2025 года. Во всех турнирах он провел 29 матчей за бело-голубых, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским «Динамо» рассчитан до конца декабря 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в 8 миллионов евро.