Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
6.80
X
5.00
П2
1.48
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.85
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.30
П2
2.45
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.40
П2
5.99
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.68
П2
1.35
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.92
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.05
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.70
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.20
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.56
П2
2.94
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.94
П2
9.50

Полузащитник «Динамо» Глебов выбыл из строя до конца года

Футболист московского «Динамо» Данил Глебов получил повреждение в матче 14-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает портал «Чемпионат», Данил Глебов получил травму задней поверхности бедра и не сыграет до конца года.

До конца года «Динамо» осталось провести два матча с «Зенитом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубке России, а также сыграть в рамках чемпионата России против «Акрона», махачкалинского «Динамо», «Ахмата» и «Спартака».

Данилу Глебову 3 ноября исполнилось 26 лет. В московское «Динамо» полузащитник перешел из «Ростова» в феврале 2025 года. Во всех турнирах он провел 29 матчей за бело-голубых, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским «Динамо» рассчитан до конца декабря 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в 8 миллионов евро.

В составе сборной России Глебов дебютировал в ноябре 2021 года в матче против Кипра. Всего на счету полузащитника 16 матчей за национальную команду.

В сезоне-2025/26 «Динамо» в 14 матчах Российской Премьер-лиги набрало 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В субботу, 8 ноября, «Динамо» дома сыграет с тольяттинском «Акроном».

Футбол. Кубок России
05.11
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.40
П2
5.99