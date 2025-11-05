Полузащитник «Динамо» Глебов выбыл из строя до конца года

Как сообщает портал «Чемпионат», Данил Глебов получил травму задней поверхности бедра и не сыграет до конца года.
До конца года «Динамо» осталось провести два матча с «Зенитом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубке России, а также сыграть в рамках чемпионата России против «Акрона», махачкалинского «Динамо», «Ахмата» и «Спартака».
Данилу Глебову 3 ноября исполнилось 26 лет. В московское «Динамо» полузащитник перешел из «Ростова» в феврале 2025 года. Во всех турнирах он провел 29 матчей за бело-голубых, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским «Динамо» рассчитан до конца декабря 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в 8 миллионов евро.
В составе сборной России Глебов дебютировал в ноябре 2021 года в матче против Кипра. Всего на счету полузащитника 16 матчей за национальную команду.
В сезоне-2025/26 «Динамо» в 14 матчах Российской Премьер-лиги набрало 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В субботу, 8 ноября, «Динамо» дома сыграет с тольяттинском «Акроном».