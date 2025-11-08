Матч «Динамо» Мх — ЦСКА 8 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Если вам кажется, что ЦСКА уже съездил в Дагестан, сыграл с махачкалинским «Динамо» и уступил со счетом 0:1, то вам не кажется. Всё так и есть: этот матч состоялся в среду и был частью двухраундовых четвертьфиналов Пути РПЛ. По иронии календаря через четыре дня его надо повторить, но уже в рамках РПЛ. А еще через две недели с небольшим махачкалинцам и армейцам придется встретиться в третий раз, но уже в Москве. Интересно, как Марко Челестини и Хасанби Биджиев подойдут к задаче выбора составов. В Кубке они не были резервными, как можно было бы ожидать, и, скорее всего, некоторым участникам того матча вновь предстоит выйти на газон «Анжи-Арены» сегодня.