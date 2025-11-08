Ричмонд
Матч «Динамо» Мх — ЦСКА 8 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 8 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА.

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 16:30 мск на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Главный арбитр матча — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Если вам кажется, что ЦСКА уже съездил в Дагестан, сыграл с махачкалинским «Динамо» и уступил со счетом 0:1, то вам не кажется. Всё так и есть: этот матч состоялся в среду и был частью двухраундовых четвертьфиналов Пути РПЛ. По иронии календаря через четыре дня его надо повторить, но уже в рамках РПЛ. А еще через две недели с небольшим махачкалинцам и армейцам придется встретиться в третий раз, но уже в Москве. Интересно, как Марко Челестини и Хасанби Биджиев подойдут к задаче выбора составов. В Кубке они не были резервными, как можно было бы ожидать, и, скорее всего, некоторым участникам того матча вновь предстоит выйти на газон «Анжи-Арены» сегодня.

В таблице РПЛ клубы решают разные задачи. ЦСКА борется за лидерство, и к этому мы уже привыкли. После неприятного поражения от «Локомотива» армейцы победили в двух турах подряд «Крылья Советов» и «Пари НН» и уже опережают тот самый «Локомотив» на три очка, занимая второе место вслед за «Краснодаром». Отдельно отметим, что ЦСКА в последнее время стал меньше пропускать, хотя возвращение Игоря Акинфеева в ворота после травмы в дерби со «Спартаком» затянулось: живой легенды армейского клуба не было на поле уже больше месяца, и вся нагрузка легла на плечи Владислава Торопа, который раньше выходил только в Кубке.

Для клуба из Дагестана минимальный успех в Кубке против ЦСКА стал вторым подряд после выигрыша в матче 14-го тура РПЛ у «Крыльев» (2:0), а ведь до этого побед не было девять матчей кряду, и на сегодня «Динамо» занимает 12-е место в таблице, вплотную к клубам, которые стоят на вылет и стыковые матчи с Первой лигой. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Чемпионат есть чемпионат, и вряд ли рисунок игры будет в точности повторять матч в среду, который прошел с преимуществом хозяев. Все-таки мастерство и задачи в таблице у ЦСКА выше. Но недавнее поражение наверняка повлияло на котировки букмекеров на этот раз. Победу ЦСКА они считают более вероятным исходом, но это не точно, ведь коэффициент на него довольно высокий — 2,30. На еще один успех динамовцев можно поставить за 3,50, а на ничью — за 3,20. Как видно, игра пойдет практически на три результата.

Футбол. Премьер-лига
08.11
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.25
П2
2.42