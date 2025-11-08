Матч «Ахмат» — «Спартак» 9 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Спартак» едет в гости к команде, в ворота которой за последние три года смог забить лишь два гола. Последняя победа красно-белых над «Ахматом» была аж в 2021 году. После этого пять ничьих и одно поражение в Грозном со счетом 1:2. Из последних пяти очных встреч четыре завершились со счетом 0:0, но все серии, даже самые унылые, рано или поздно заканчиваются. Состояние «Спартака» оценить трудно. Пресса громит Деяна Станковича, у журналистов вообще нет сомнений, что тренера вот-вот уволят, ключевые матчи команда проигрывает — «Локомотиву», ЦСКА, «Краснодару» — но в четверг провела качественную игру в Пути РПЛ Кубка России против того же «Локомотива» (3:1). Правда, после матча больше обсуждали не это, а слова Станковича на пресс-конференции о том, как он устал.