Матч «Ахмат» — «Спартак» 9 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч-центр
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.26
П2
7.75
Футбол. Первая лига
15:00
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.59
П2
8.00
Футбол. Англия
15:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.62
П2
2.52
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.28
П2
3.39
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.88
П2
5.46
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.30
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.30
П2
2.46
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.51
П2
7.10
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.83
X
2.91
П2
3.01
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.25
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.00
П2
7.10
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.06
П2
1.89
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.95
П2
2.51
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
13.25
X
7.50
П2
1.22
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.30
П2
3.38
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.64
П2
4.22
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.71
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.40
П2
2.21
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.86
П2
6.80
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.20
П2
7.70
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
7.75
X
4.44
П2
1.48
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.75
П2
3.37
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.75
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.55
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.22
П2
1.59
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.23
П2
8.00
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.61
П2
2.47
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.97
П2
3.40
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2

Матч «Ахмат» — «Спартак» 9 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 9 ноября, состоится матч 15-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 17:30 мск на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Главный арбитр матча — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

«Спартак» едет в гости к команде, в ворота которой за последние три года смог забить лишь два гола. Последняя победа красно-белых над «Ахматом» была аж в 2021 году. После этого пять ничьих и одно поражение в Грозном со счетом 1:2. Из последних пяти очных встреч четыре завершились со счетом 0:0, но все серии, даже самые унылые, рано или поздно заканчиваются. Состояние «Спартака» оценить трудно. Пресса громит Деяна Станковича, у журналистов вообще нет сомнений, что тренера вот-вот уволят, ключевые матчи команда проигрывает — «Локомотиву», ЦСКА, «Краснодару» — но в четверг провела качественную игру в Пути РПЛ Кубка России против того же «Локомотива» (3:1). Правда, после матча больше обсуждали не это, а слова Станковича на пресс-конференции о том, как он устал.

Однако в Грозный сербу придется съездить. Там его команду ждет знаковая для «Спартака» фигура — Станислав Черчесов. Когда экс-тренер сборной России возглавил «Ахмат», команда здорово встрепенулась и на каком-то отрезке шла чуть ли не с лучшим в лиге графиком набора очков, взлетев из подвала в первую половину таблицы. Но все хорошее тоже когда-то заканчивается, и в октябре-ноябре этот график уже не отличается от того, за который уволили предшественника Черчесова Станислава Сторожука. Последняя победа была 27 сентября над «Акроном». Дальше в основном поражения и только одна ничья. Место неплохое — девятое, но лишь в трех очках от зоны стыков. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Против команд ниже себя в таблице «Спартак» в этом сезоне обычно добивается хороших результатов, но выезд в Грозный в последние годы дается красно-белым тяжело. Да и для Черчесова это точно особенный матч, ведь его столько связывает со «Спартаком». В плюс «Ахмату» снятие дисквалификации с ошибочно удаленного в игре против «Балтики» Георгия Мелкадзе.

Букмекеры не видят в матче явного фаворита, но самым вероятным исходом считают победу «Спартака», на которую можно поставить с коэффициентом 2,27. Для сравнения коэффициенты на «Ахмат» и на ничью — 3,15 и 3,40 соответственно. После такого числа нулевых ничьих в очных противостояниях тотал меньше 2.5 голов является более вероятным, чем меньше 2.5 — 1,75 против 2,05.

Футбол. Премьер-лига
09.11
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.47
П2
2.28