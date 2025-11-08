Матч «Ахмат» — «Спартак» 9 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 17:30 мск на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Главный арбитр матча — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
«Спартак» едет в гости к команде, в ворота которой за последние три года смог забить лишь два гола. Последняя победа красно-белых над «Ахматом» была аж в 2021 году. После этого пять ничьих и одно поражение в Грозном со счетом 1:2. Из последних пяти очных встреч четыре завершились со счетом 0:0, но все серии, даже самые унылые, рано или поздно заканчиваются. Состояние «Спартака» оценить трудно. Пресса громит Деяна Станковича, у журналистов вообще нет сомнений, что тренера вот-вот уволят, ключевые матчи команда проигрывает — «Локомотиву», ЦСКА, «Краснодару» — но в четверг провела качественную игру в Пути РПЛ Кубка России против того же «Локомотива» (3:1). Правда, после матча больше обсуждали не это, а слова Станковича на пресс-конференции о том, как он устал.
Однако в Грозный сербу придется съездить. Там его команду ждет знаковая для «Спартака» фигура — Станислав Черчесов. Когда экс-тренер сборной России возглавил «Ахмат», команда здорово встрепенулась и на каком-то отрезке шла чуть ли не с лучшим в лиге графиком набора очков, взлетев из подвала в первую половину таблицы. Но все хорошее тоже когда-то заканчивается, и в октябре-ноябре этот график уже не отличается от того, за который уволили предшественника Черчесова Станислава Сторожука. Последняя победа была 27 сентября над «Акроном». Дальше в основном поражения и только одна ничья. Место неплохое — девятое, но лишь в трех очках от зоны стыков. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Против команд ниже себя в таблице «Спартак» в этом сезоне обычно добивается хороших результатов, но выезд в Грозный в последние годы дается красно-белым тяжело. Да и для Черчесова это точно особенный матч, ведь его столько связывает со «Спартаком». В плюс «Ахмату» снятие дисквалификации с ошибочно удаленного в игре против «Балтики» Георгия Мелкадзе.
Букмекеры не видят в матче явного фаворита, но самым вероятным исходом считают победу «Спартака», на которую можно поставить с коэффициентом 2,27. Для сравнения коэффициенты на «Ахмат» и на ничью — 3,15 и 3,40 соответственно. После такого числа нулевых ничьих в очных противостояниях тотал меньше 2.5 голов является более вероятным, чем меньше 2.5 — 1,75 против 2,05.