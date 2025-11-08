Матч «Балтика» — «Краснодар» 9 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч в Калининграде закроет программу 15-го тура РПЛ, а значит, и всего первого круга чемпионата, по итогам которого краснодарский клуб в ранге действующего чемпиона претендует на первое место, а вернувшаяся в лигу «Балтика» — место в тройке лидеров. Для «быков» это более чем достойный результат, ведь удержаться на вершине гораздо труднее, чем взойти на нее в первый раз, а первая половина сезона для балтийцев — чистая фантастика и главный прорыв в российском футболе этого года, даже если после игры «Балтика» останется на четвертом-пятом местах. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.