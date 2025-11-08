Матч «Балтика» — «Краснодар» 9 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 19:45 мск на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Главный арбитр матча — Алексей Сухой (Московская область). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Матч в Калининграде закроет программу 15-го тура РПЛ, а значит, и всего первого круга чемпионата, по итогам которого краснодарский клуб в ранге действующего чемпиона претендует на первое место, а вернувшаяся в лигу «Балтика» — место в тройке лидеров. Для «быков» это более чем достойный результат, ведь удержаться на вершине гораздо труднее, чем взойти на нее в первый раз, а первая половина сезона для балтийцев — чистая фантастика и главный прорыв в российском футболе этого года, даже если после игры «Балтика» останется на четвертом-пятом местах. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Андрей Талалаев проводит в Калининграде впечатляющую работу и вполне конкурирует с Мурадом Мусаевым за звание лучшего тренера года. Матч обещает стать непростым испытанием для чемпиона не только потому, что «Балтика» так хороша, но и из-за множества потерь в составе. Из-за удалений и перебора желтых карточек по итогам горячего противостояния со «Спартаком» (2:1) Мусаеву в самом западном регионе России не помогут Диего Коста, Никита Кривцов, Дуглас Аугусто и, главное, лучший бомбардир Джон Кордоба. В Калининграде и так никому не бывает легко — в чемпионате «Балтика» на своем поле пока вообще не проигрывала, только в Кубке уступила ЦСКА и «Локомотиву» — а с учетом кадровых проблем черно-зеленых шансы хозяев на успех еще подросли.
По мнению экспертов, «Краснодар» — все равно фаворит встречи, но расклады близки к равенству сил. На победу чемпиона принимаются ставки с коэффициентом 2,32, на выигрыш «Балтики» — 3,50, на ничью — 3,20. То есть, исход заключительной игры первого круга совсем не ясен. При этом букмекеры прогнозируют закрытый характер матча с небольшим числом забитых мячей. Об этом говорят коэффициенты на тотал больше 2.5 (2,37) и меньше 2.5 голов (1,54). Наиболее вероятный точный счет матча — 1:1 (коэффициент 5,20).