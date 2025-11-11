Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.00
П2
5.80
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Генич высказался о стычке Станковича и журналиста «Матч ТВ»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на конфликт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и корреспондента «Матч ТВ» Адама Ахмадова.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: КомментШоу

Напомним, после матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (2:1) на флеш-интервью Станкович выразил недовольство тем, что Ахмадов задал ему всего один вопрос по игре — о желтой карточке, полученной во втором тайме за эмоциональное поведение. Тренер раскритиковал журналиста в прямом эфире за непрофессионализм, обращаясь к нему на английском, итальянском и сербском языках.

«То, что было в Грозном, и опять после победного матча… Хм… Любой тренер — актер. Вот это была какая-то актерская игра, где он пошел в атаку на журналиста. Без всякой провокации, там не было никакой провокации», — сказал Генич в выпуске «Коммент. Шоу».

Позднее Ахмадов также прокомментировал инцидент.

В текущем сезоне «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. 22 ноября красно-белые дома сыграют против ЦСКА.