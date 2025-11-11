Генич высказался о стычке Станковича и журналиста «Матч ТВ»

Напомним, после матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (2:1) на флеш-интервью Станкович выразил недовольство тем, что Ахмадов задал ему всего один вопрос по игре — о желтой карточке, полученной во втором тайме за эмоциональное поведение. Тренер раскритиковал журналиста в прямом эфире за непрофессионализм, обращаясь к нему на английском, итальянском и сербском языках.