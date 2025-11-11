Ричмонд
Андрей Аршавин: Состав «Зенита» становится немного хуже

Легенда петербургского клуба отметил, что в нынешнем составе нет необходимой глубины.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу игры команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Почему не удается вернуть уверенное лидерство, лучше ответить тренеру. Мне кажется, что состав у “Зенита” становится немного хуже. На мой взгляд, нет глубины состава. Есть ли опасения, что вновь не возьмут титул? Я об этом не думаю, еще так много играть. Сейчас у “Зенита”, по большому счету, хороший график. Если они в четырех играх победят, думаю, на зимний перерыв уйдут на первом месте», — приводит слова Аршавина РИА Новости.

«Зенит» довел серию без поражений в Российской Премьер-лиге до 11 матчей, набрав 30 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Сине-бело-голубые на три балла отстают от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА.

В прошлом сезоне «Зенит» под руководством главного тренера Сергея Семака занял второе место в чемпионате страны, а также не сумел выйти в суперфинал Кубка России, уступив ЦСКА в финале пути РПЛ. Петербуржцы впервые с сезона-2017/18 не завоевали ни чемпионство, ни Кубок страны.