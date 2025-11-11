Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.00
П2
5.80
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Карпин порекомендовал игроку сборной уйти из «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что в основной состав «Зенита» входит малое число отечественных футболистов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Россияне не играют в “Зените”? А ко мне какой вопрос? Что я могу сделать? С Семаком об этом не разговаривал. Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат. Тот же Мостовой, если он не играет в “Зените”, может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант. В “Динамо”? “Динамо”, “Спартак” — куда угодно. Если Мостового туда возьмут», — передает слова Карпина Sport24.

В сезоне-2025/26 28-летний Андрей Мостовой провел 14 матчей в Российской Премьер-лиге, из них 5 — в стартовом составе, отметившись 6 голами и 1 ассистом. Ранее в СМИ активно обсуждалась сложившаяся вокруг полузащитника ситуация в клубе. Якобы Мостовой недоволен своим игровым временем в «Зените». Футболист показывает хорошую игру и забивает голы. Но в стартовом составе все равно выходят легионеры.

В сборную России из «Зенита» вызваны защитник Юрий Горшков и нападающий Максим Глушенков. 12 ноября российская сборная встретится с командой Перу на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» пройдет матч с командой Чили.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше