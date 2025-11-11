Карпин порекомендовал игроку сборной уйти из «Зенита»

«Россияне не играют в “Зените”? А ко мне какой вопрос? Что я могу сделать? С Семаком об этом не разговаривал. Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат. Тот же Мостовой, если он не играет в “Зените”, может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант. В “Динамо”? “Динамо”, “Спартак” — куда угодно. Если Мостового туда возьмут», — передает слова Карпина Sport24.
В сезоне-2025/26 28-летний Андрей Мостовой провел 14 матчей в Российской Премьер-лиге, из них 5 — в стартовом составе, отметившись 6 голами и 1 ассистом. Ранее в СМИ активно обсуждалась сложившаяся вокруг полузащитника ситуация в клубе. Якобы Мостовой недоволен своим игровым временем в «Зените». Футболист показывает хорошую игру и забивает голы. Но в стартовом составе все равно выходят легионеры.
В сборную России из «Зенита» вызваны защитник Юрий Горшков и нападающий Максим Глушенков. 12 ноября российская сборная встретится с командой Перу на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» пройдет матч с командой Чили.