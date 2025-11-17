СМИ: Карпин может покинуть «Динамо» перед зимней паузой

«Новый год Карпин может встретить уже с одной должностью. По его инициативе. Отставка могла состояться на прошлой неделе», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Напомним, на данный момент Карпин является не только главным тренером «Динамо», но и сборной России. Сейчас московский клуб находится на 10-м месте в турнирной таблице, с 17 очками после 15 матчей. Прошлый сезон московское «Динамо» завершило на пятом месте турнирной таблицы.
Сборная России на данный момент не участвует в международных соревнованиях по решению УЕФА, но регулярно проводит товарищеские матчи с командами из других стран. 12 ноября сборная встретилась с Перу, завершилась встреча со счетам 1:1. 15 ноября состоялся матч с Чили, в котором иностранные соперники оказались сильнее и выиграли со счетом 2:0.
Карпин занимает должности главного тренера в сборной — с июля 2021 года, «Динамо» — с июня 2025 года. Как игрок он завершил карьеру в 2005 голу, его последним клубом стал «Реал Сосьедад».