Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Спартак Кс
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.15
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Северная Ирландия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.63
П2
5.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Германия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.40
П2
12.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Мальта
:
Польша
Все коэффициенты
П1
10.25
X
5.66
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Нидерланды
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.07
X
18.00
П2
49.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
52.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Черногория
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
7.15
X
4.84
П2
1.45

СМИ: Карпин может покинуть «Динамо» перед зимней паузой

Главный тренер «Динамо» Москва Валерий Карпин может покинуть свой пост до зимнего перерыва. Об этом сообщил агент Тимур Гурцкая.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Новый год Карпин может встретить уже с одной должностью. По его инициативе. Отставка могла состояться на прошлой неделе», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, на данный момент Карпин является не только главным тренером «Динамо», но и сборной России. Сейчас московский клуб находится на 10-м месте в турнирной таблице, с 17 очками после 15 матчей. Прошлый сезон московское «Динамо» завершило на пятом месте турнирной таблицы.

Сборная России на данный момент не участвует в международных соревнованиях по решению УЕФА, но регулярно проводит товарищеские матчи с командами из других стран. 12 ноября сборная встретилась с Перу, завершилась встреча со счетам 1:1. 15 ноября состоялся матч с Чили, в котором иностранные соперники оказались сильнее и выиграли со счетом 2:0.

Карпин занимает должности главного тренера в сборной — с июля 2021 года, «Динамо» — с июня 2025 года. Как игрок он завершил карьеру в 2005 голу, его последним клубом стал «Реал Сосьедад».

