Валерий Карпин объявил об уходе c поста тренера «Динамо»

«Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам “Динамо”. Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть всё, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов. Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — добавил главный тренер сборной России.