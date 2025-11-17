Ричмонд
Валерий Карпин объявил об уходе c поста тренера «Динамо»

Валерий Карпин заявил, что принял решение покинуть пост главного тренера московского «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер отметил, что решил полностью сосредоточиться на сборной России. Его слова приводит пресс-служба РФС.

«Это взвешенное и продуманное решение», — сказал Карпин.

«Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам “Динамо”. Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть всё, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов. Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — добавил главный тренер сборной России.

Карпин возглавлял «Динамо» с июня, команда завершила первый круг РПЛ на десятом месте. В последний раз в чемпионате России команда выигрывала 26 сентября. Ранее в 2025 году Карпин ушел из «Ростова» — тоже чтобы полностью посвятить себя сборной.

Карпину 56 лет. Он занимает должность главного тренера сборной России с июля 2021 года. Национальная команда на данный момент не участвует в международных турнирах по решению УЕФА и ФИФА, но регулярно проводит товарищеские матчи. В ноябре сборная России не очень удачно сыграла с командами из Южной Америки — Перу (1:1) и Чили (0:2).

