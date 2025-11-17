Ричмонд
РФС предъявил требования к «Химкам» на 22 миллиона рублей

Обанкротившийся клуб должен выплатить РФС 22 млн рублей.

Источник: https://vk.com/fckhimki_official

Конкурсный управляющий обанкротившегося ФК «Химки» Роман Назаров рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) в деле о банкротстве клуба предъявил требования на сумму больше 22 млн рублей. Об этом сообщают РИА Новости Спорт.

Из документов, с которыми ознакомилось издание, стало известно, что клуб задолжал РФС по договору целевого финансирования от 31 декабря 2021 года. Арбитражный суд Московской области заявление РФС к рассмотрению еще не принял.

Напомним, суд 14 октября включил в реестр требований кредиторов «Химок» требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей. Самые большие обязательства у «Химок» остались перед футболистами Георгием Джикией (около 58 миллионов рублей), Антоном Заболотным (свыше 48 миллионов), Никитой Кокаревым (более 27 миллионов), Кириллом Панченко (более 22 миллионов), Александром Филиным (около 22 миллионов рублей).

На данный момент ФК «Химки» является банкротом и в его отношении открыто конкурсное производство. Ранее клуб не получил лицензию на выступление в РПЛ, потому что не соотвтствовал финансовым критериям. В апреле президент РПЛ Александр Алаев заявил, что с частью сотрудников клуба ведутся переговоры о расторжении договоров. 18 июня «Химки» сообщили о приостановлении деятельности.