Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.62
П2
1.84
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.71
П2
5.76
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.74
П2
1.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.24
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
5.16
X
3.95
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.55
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
35.00
П2
73.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.98
П2
5.70

Бывший тренер «Ювентуса» отказался возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта отказался возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает Calciomercato.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, «Спартак» обращался к 43-летнему итальянскому специалисту через посредников с предложением о работе, однако получил отказ.

Мотта был уволен из «Ювентуса» в марте этого года и с тех пор находится без работы. Ранее он также возглавлял «Дженоа», «Специю» и «Болонью», с которой занял пятое место в Серии А и помог клубу впервые за 60 лет выйти в Лигу чемпионов.

На прошлой неделе «Спартак» сообщил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по взаимному согласию сторон. 47-летний серб возглавлял команду с июля 2024 года. Под его руководством «красно-белые» провели 64 матча, в которых одержали 37 побед при 10 ничьих и 17 поражениях.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов, который ранее был главным тренером молодежной команды «красно-белых» и входил в тренерский штаб Станковича.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В субботу, 22 ноября «красно-белые» дома сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 16:45 по московскому времени.