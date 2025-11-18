Бывший тренер «Ювентуса» отказался возглавить «Спартак»

По информации источника, «Спартак» обращался к 43-летнему итальянскому специалисту через посредников с предложением о работе, однако получил отказ.
Мотта был уволен из «Ювентуса» в марте этого года и с тех пор находится без работы. Ранее он также возглавлял «Дженоа», «Специю» и «Болонью», с которой занял пятое место в Серии А и помог клубу впервые за 60 лет выйти в Лигу чемпионов.
На прошлой неделе «Спартак» сообщил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по взаимному согласию сторон. 47-летний серб возглавлял команду с июля 2024 года. Под его руководством «красно-белые» провели 64 матча, в которых одержали 37 побед при 10 ничьих и 17 поражениях.
Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов, который ранее был главным тренером молодежной команды «красно-белых» и входил в тренерский штаб Станковича.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. В субботу, 22 ноября «красно-белые» дома сыграют против ЦСКА. Начало матча — в 16:45 по московскому времени.