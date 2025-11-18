В «Динамо» прокомментировали уход Карпина из клуба

Карпин возглавил «Динамо» в июне этого года, подписав с московским клубом контракт на три года. Под его руководством «бело-голубые» провели 22 матча, в которых одержали восемь побед при пяти ничьих и девяти поражениях. «Динамо» выдало худший старт в РПЛ за шесть лет, набрав за 15 матчей всего 17 очков.