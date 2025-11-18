Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.75
П2
5.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.74
П2
1.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.85
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.66
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
35.00
П2
74.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.98
П2
5.57

В «Динамо» прокомментировали уход Карпина из клуба

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Об этом сообщает «Интерфакс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне Карпин объявил, что решил покинуть пост главного тренера «Динамо» и полностью сосредоточиться на работе в сборной России.

«Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение. Никаких конфликтов внутри клуба не было. У меня лично с Карпиным прекрасные отношения. До конца года команду будет возглавлять Ролан Гусев. Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются», — сказал Степашин.

Карпин возглавил «Динамо» в июне этого года, подписав с московским клубом контракт на три года. Под его руководством «бело-голубые» провели 22 матча, в которых одержали восемь побед при пяти ничьих и девяти поражениях. «Динамо» выдало худший старт в РПЛ за шесть лет, набрав за 15 матчей всего 17 очков.

На данный момент «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 15 очков. В воскресенье, 23 ноября, «бело-голубые» дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

