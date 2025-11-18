В «Динамо» прокомментировали уход Карпина из клуба

Накануне Карпин объявил, что решил покинуть пост главного тренера «Динамо» и полностью сосредоточиться на работе в сборной России.
«Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение. Никаких конфликтов внутри клуба не было. У меня лично с Карпиным прекрасные отношения. До конца года команду будет возглавлять Ролан Гусев. Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются», — сказал Степашин.
Карпин возглавил «Динамо» в июне этого года, подписав с московским клубом контракт на три года. Под его руководством «бело-голубые» провели 22 матча, в которых одержали восемь побед при пяти ничьих и девяти поражениях. «Динамо» выдало худший старт в РПЛ за шесть лет, набрав за 15 матчей всего 17 очков.
На данный момент «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 15 очков. В воскресенье, 23 ноября, «бело-голубые» дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 17:30 по московскому времени.