Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.70
П2
3.80
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.87
П2
1.96
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.65
П2
3.78
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.30

«Время возвращать долги». Вратарь «Спартака» — о дерби с ЦСКА

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался о предстоящей игре с ЦСКА в 16-м туре РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Матч первого круга прошёл 5 октября и завершился победой ЦСКА со счетом 3:2.

"В футболе бывает всякое — в том числе такие отрезки, как в начале дерби. Сильная сторона ЦСКА — контратаки, и команда смогла этим воспользоваться. Сразу несколько эпизодов сложились не в нашу пользу. Но на поле не было ощущения, что соперник откровенно сильнее. И оставшаяся часть матча это доказала. Мы были очень близки к тому, чтобы спасти игру.

Горевать сейчас об этом уже нет смысла. Впереди домашнее дерби. Время возвращать долги. Не считаю, что у нас есть какие-то серьезные игровые проблемы. Я не тренер и не аналитик. Но мы выиграли в четырех из пяти последних матчей, показывая, как мне кажется, качественный футбол, — сказал Максименко.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — второе. Команды сыграют друг с другом на «Лукойл Арене» в субботу, 22 ноября. Начало матча — в 16:45 по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
22.11
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.65
П2
3.35