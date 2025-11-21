«Время возвращать долги». Вратарь «Спартака» — о дерби с ЦСКА

"В футболе бывает всякое — в том числе такие отрезки, как в начале дерби. Сильная сторона ЦСКА — контратаки, и команда смогла этим воспользоваться. Сразу несколько эпизодов сложились не в нашу пользу. Но на поле не было ощущения, что соперник откровенно сильнее. И оставшаяся часть матча это доказала. Мы были очень близки к тому, чтобы спасти игру.



Горевать сейчас об этом уже нет смысла. Впереди домашнее дерби. Время возвращать долги. Не считаю, что у нас есть какие-то серьезные игровые проблемы. Я не тренер и не аналитик. Но мы выиграли в четырех из пяти последних матчей, показывая, как мне кажется, качественный футбол, — сказал Максименко.