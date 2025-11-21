Кисляк: «Спартак» — ЦСКА — главное дерби, его смотрит вся Россия

— С самого детства так складывается, что «Спартак» — ЦСКА — самое главное дерби страны. Я много раз был на дерби и много раз смотрел по телевизору. Это тот матч, который объединяет всех российских болельщиков футбола. Его смотрят не только фанаты «Спартака» и ЦСКА, а вообще вся Россия. И даже те, кто не увлекается футболом, — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».