Кисляк: «Спартак» — ЦСКА — главное дерби, его смотрит вся Россия

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча между командами пройдет в субботу, 22 ноября, на домашнем стадионе «Спартака».

— С самого детства так складывается, что «Спартак» — ЦСКА — самое главное дерби страны. Я много раз был на дерби и много раз смотрел по телевизору. Это тот матч, который объединяет всех российских болельщиков футбола. Его смотрят не только фанаты «Спартака» и ЦСКА, а вообще вся Россия. И даже те, кто не увлекается футболом, — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».

Ранее «Спартак» отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича. Исполняющим обязанности тренера стал Вадим Романов, с лета 2024 года работавший в штабе сербского специалиста.

За всю историю «Спартак» и ЦСКА провели 203 личные встречи. На счету красно-белых 86 побед, армейцы были сильнее в 76 матчах, 41 игра завершилась вничью. В нынешнем сезоне соперники встречались однажды, и тогда успеха добились подопечные Фабио Челестини — 3:2.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. «Спартак» располагается на шестой строчке с 25 баллами.