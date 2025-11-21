Матч «Спартак» — ЦСКА 22 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Красно-белым очень бы хотелось не проиграть и сейчас принципиальному сопернику на родном стадионе. Букмекеры считают эту задачу реальной. Победа «Спартака» идет самым вероятным исходом в линии — коэффициент 2,21. На выигрыш армейцев можно поставить за 3,30, а на ничью — за 3,65. С результативностью эксперты не определились: расклад по тоталам больше и меньше ровный. Из последних очных встреч трудно вывести какие-то тренды: да, ЦСКА выиграл два последних дерби, на выезде и дома, но до этого были и победы «Спартака», и невыразительные ничьи и огненные триллеры. Завтра ждем очередной.