Матч «Спартак» — ЦСКА 22 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 16:45 мск на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Карасев (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
16-й тур открывает второй круг чемпионата РПЛ, но календарь лиги уже несколько сезонов составляется при помощи математических алгоритмов, и круги больше не симметричны. Поэтому главное дерби страны в первом круге было сыграно совсем недавно, а не в 1-м туре. 5 октября ЦСКА и «Спартак» встречались на домашней арене армейцев, и тот матч по зрелищности удался на славу — лихой сюжет и 3:2 на табло. Разумеется, это порадовало болельщиков красно-синих и совершенно не устроило красно-белых.
Теперь уже бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович пропустил матч из-за дисквалификации, ряд его решений по составу и заменам вновь подвергся критике, и, пожалуй, именно после поражения в дерби стало окончательно понятно, что отставка серба — дело времени. Но прошло еще четыре тура, прежде чем она состоялась, причем спартаковцы три из четырех матчей выиграли, уступив лишь действующему чемпиону в Краснодаре.
В стане ЦСКА в это время было полное спокойствие, и даже неожиданный разгром от «Локомотива» (0:3), кажется, вообще не сказался на авторитете Фабио Челестини. Остальные матчи армейский клуб выиграл и продолжает идти в лидерах таблицы вровень с «Краснодаром». «Спартак» сейчас шестой и отстает от ЦСКА на 8 очков. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Большое московское дерби ознаменует дебют на тренерском мостике «Спартака» 47-летнего Вадима Романова: широкой публике он практически не известен, а в клубе завоевал авторитет работой в академии и с молодежной командой. Сомнений, что это фигура временная, нет, но не нужно быть футбольным инсайдером, чтобы понять, что руководство «Спартака» столкнулось со сложностями в поисках замены Станковичу. Возможно, поиски затянутся. Предыдущий спартаковский и. о. Владимир Слишкович после отставки Гильермо Абаскаля и до назначения Станковича пробыл главным полтора месяца. И «Спартак» за это время ни разу не проиграл в чемпионате.
Красно-белым очень бы хотелось не проиграть и сейчас принципиальному сопернику на родном стадионе. Букмекеры считают эту задачу реальной. Победа «Спартака» идет самым вероятным исходом в линии — коэффициент 2,21. На выигрыш армейцев можно поставить за 3,30, а на ничью — за 3,65. С результативностью эксперты не определились: расклад по тоталам больше и меньше ровный. Из последних очных встреч трудно вывести какие-то тренды: да, ЦСКА выиграл два последних дерби, на выезде и дома, но до этого были и победы «Спартака», и невыразительные ничьи и огненные триллеры. Завтра ждем очередной.