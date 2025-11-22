Матч «Локомотив» — «Краснодар» 23 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.85
П2
1.83
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
64.00
X
11.00
П2
1.60
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
11.70
X
1.33
П2
7.25
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.12
П2
2.94
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.55
П2
3.25
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.89
П2
2.74
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.23
П2
2.31
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.12
П2
3.95
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.58
П2
3.06
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
15.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.12
П2
4.28
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.74
П2
2.17
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.85
П2
2.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.04
П2
4.93
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.67
П2
3.85
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.37
П2
3.70
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.16
П2
7.05
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.74
П2
1.83
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.45
П2
7.23
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.79
П2
3.30
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.31
П2
2.63
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.47
П2
2.03
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.82
П2
2.06
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.71
П2
2.46
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.80
П2
2.66
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.27
П2
3.36
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.33
П2
7.80
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Матч «Локомотив» — «Краснодар» 23 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 23 ноября, пройдет матч 16-го тура РПЛ между столичным «Локомотивом» и «Краснодаром».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:45 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Егор Егоров (Нижний Новгород). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Если бы не дерби «Спартака» и ЦСКА, воскресный матч в Черкизово считался бы центральным в 16-м туре РПЛ, ведь встречаются клубы, которые с самого начала сезона сражаются за лидерские позиции в чемпионате. В том числе — друг с другом. Неожиданное поражение «Краснодара» от «Локомотива» в первом же домашнем матче после завоевания золота задало тон новому сезону. А дубль Алексея Батракова в той игре окончательно сделал 20-летнего полузащитника «Локо» одной из главных, если не главной звездой нашего чемпионата.

Затем и у краснодарцев, и у железнодорожников была долгая серия вообще без поражений, которую и тем, и другим не так давно оборвал «Зенит». После этого «быки» пошли по впечатляющему графику, победив во всех встречах кроме ничейных исходов с «Ростовом» и «Балтикой», что позволило им снова завершить первый круг на первом месте таблицы. Для «Локомотива» поражение от «Зенита» так и остается единственным, но красно-зеленые чаще теряют очки, играя вничью, поэтому они отстают на три балла. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

«Быки» в столице постараются взять реванш за домашнее поражение. Их шансы на это немного повышает дисквалификация опорника хозяев Дмитрия Баринова. Все, конечно, ждут от матча дуэли лидеров — Алексея Батракова и Эдуарда Сперцяна — в центре поля и на подступах к штрафным. По мнению многих экспертов, шансы на победу действующих чемпионов предпочтительнее. С этим согласны букмекеры: коэффициент на победу черно-зеленой команды установлен на отметке 2,38, а красно-зеленой — 3,00. На ничью можно поставить за 3,65. Оба коллектива здорово действуют в нападении, а вот по пропущенным мячам «Локомотив» заметно отстает от конкурента. В любом случае, ставку «обе забьют — да» оценивают как проходную, с коэффициентом 1,63.

Футбол. Премьер-лига
23.11
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.70
П2
2.35
