Матч «Локомотив» — «Краснодар» 23 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Затем и у краснодарцев, и у железнодорожников была долгая серия вообще без поражений, которую и тем, и другим не так давно оборвал «Зенит». После этого «быки» пошли по впечатляющему графику, победив во всех встречах кроме ничейных исходов с «Ростовом» и «Балтикой», что позволило им снова завершить первый круг на первом месте таблицы. Для «Локомотива» поражение от «Зенита» так и остается единственным, но красно-зеленые чаще теряют очки, играя вничью, поэтому они отстают на три балла. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.