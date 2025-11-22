Матч «Локомотив» — «Краснодар» 23 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 19:45 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Егор Егоров (Нижний Новгород). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Если бы не дерби «Спартака» и ЦСКА, воскресный матч в Черкизово считался бы центральным в 16-м туре РПЛ, ведь встречаются клубы, которые с самого начала сезона сражаются за лидерские позиции в чемпионате. В том числе — друг с другом. Неожиданное поражение «Краснодара» от «Локомотива» в первом же домашнем матче после завоевания золота задало тон новому сезону. А дубль Алексея Батракова в той игре окончательно сделал 20-летнего полузащитника «Локо» одной из главных, если не главной звездой нашего чемпионата.
Затем и у краснодарцев, и у железнодорожников была долгая серия вообще без поражений, которую и тем, и другим не так давно оборвал «Зенит». После этого «быки» пошли по впечатляющему графику, победив во всех встречах кроме ничейных исходов с «Ростовом» и «Балтикой», что позволило им снова завершить первый круг на первом месте таблицы. Для «Локомотива» поражение от «Зенита» так и остается единственным, но красно-зеленые чаще теряют очки, играя вничью, поэтому они отстают на три балла. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
«Быки» в столице постараются взять реванш за домашнее поражение. Их шансы на это немного повышает дисквалификация опорника хозяев Дмитрия Баринова. Все, конечно, ждут от матча дуэли лидеров — Алексея Батракова и Эдуарда Сперцяна — в центре поля и на подступах к штрафным. По мнению многих экспертов, шансы на победу действующих чемпионов предпочтительнее. С этим согласны букмекеры: коэффициент на победу черно-зеленой команды установлен на отметке 2,38, а красно-зеленой — 3,00. На ничью можно поставить за 3,65. Оба коллектива здорово действуют в нападении, а вот по пропущенным мячам «Локомотив» заметно отстает от конкурента. В любом случае, ставку «обе забьют — да» оценивают как проходную, с коэффициентом 1,63.