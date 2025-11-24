Матвей Кисляк — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES

20-летний Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с января 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 24 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.