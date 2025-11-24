Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.32
X
2.95
П2
3.60
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.20
П2
2.28
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.29
П2
4.02
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.30
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.94
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

Матвей Кисляк — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В обновленной версии рейтинга, опубликованной на сайте организации, полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк занял первое место. Футболист оценивается в €38−45 млн. На втором месте располагается игрок «Локомотива» Алексей Батраков (€37−43 млн). Тройку лидеров замыкает бразильский полузащитник «Зенита» Педро. Он оценивается в €25−29 млн.

Четвертое место в рейтинге занимает капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян (€17−20 млн). Топ-5 рейтинга самых дорогих футболистов РПЛ замыкает форвард «Динамо» Ярослав Гладышев (€15−17 млн).

В августе Батраков занимал первую строчку в рейтинге, он оценивался в €38−44 млн. Кисляк находился на третьем месте (€28−33 млн).

20-летний Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с января 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 24 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. В следующем туре команда Фабио Челестини 29 ноября на своем поле примет «Оренбург», который идет на 14-м месте в таблице РПЛ с 12 баллами.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше