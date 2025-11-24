Матвей Кисляк — самый дорогой футболист РПЛ по версии CIES

В обновленной версии рейтинга, опубликованной на сайте организации, полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк занял первое место. Футболист оценивается в €38−45 млн. На втором месте располагается игрок «Локомотива» Алексей Батраков (€37−43 млн). Тройку лидеров замыкает бразильский полузащитник «Зенита» Педро. Он оценивается в €25−29 млн.
Четвертое место в рейтинге занимает капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян (€17−20 млн). Топ-5 рейтинга самых дорогих футболистов РПЛ замыкает форвард «Динамо» Ярослав Гладышев (€15−17 млн).
В августе Батраков занимал первую строчку в рейтинге, он оценивался в €38−44 млн. Кисляк находился на третьем месте (€28−33 млн).
20-летний Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с января 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 24 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. В следующем туре команда Фабио Челестини 29 ноября на своем поле примет «Оренбург», который идет на 14-м месте в таблице РПЛ с 12 баллами.