Артем Дзюба прокомментировал уход Карпина из «Динамо»

«Я несильно удивился. Ожидал, что так произойдет, но думал, что это скорее зимой случится», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Напомним, Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера «бело‑голубых» был назначен Ролан Гусев. В воскресенье москвичи в домашнем матче 16‑го тура МИР РПЛ обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0.
На момент ухода Карпина из клуба, «Динамо» занимало десятое место в турнирной таблице. Сейчас команда поднялась на строчку выше. После 16 туров в активе «Динамо» 20 очков. Следующий матч команда проведет с грозненским «Ахматом» 30 ноября. Прошлый сезон «бело-голубые» завершили на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, а с начала текущего турнира не поднимались выше середины.
На данный момент Валерий Карпин продолжает занимать пост главного тренера сборной России. Команда провела два товарищеских матча со сборными Чили и Перу в ноябре. С перуанцами российские футболисты сыграли вничью со счетом 1:1, а Чили проиграли со счетом 0:2.
Карпин прокомментировал уход из жизни легенды «Спартака» Никиты Симоняна.