Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Ротор
0
:
Челябинск
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.85
П2
2.55
Футбол. Италия
20:30
Торино
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.20
П2
2.29
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.25
П2
4.02
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.35
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.47
П2
4.01
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Реал
2
П1
X
П2

Артем Дзюба прокомментировал уход Карпина из «Динамо»

Российский футболист Артем Дзюба рассказал, что не был удивлен уходу Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я несильно удивился. Ожидал, что так произойдет, но думал, что это скорее зимой случится», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера «бело‑голубых» был назначен Ролан Гусев. В воскресенье москвичи в домашнем матче 16‑го тура МИР РПЛ обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0.

На момент ухода Карпина из клуба, «Динамо» занимало десятое место в турнирной таблице. Сейчас команда поднялась на строчку выше. После 16 туров в активе «Динамо» 20 очков. Следующий матч команда проведет с грозненским «Ахматом» 30 ноября. Прошлый сезон «бело-голубые» завершили на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, а с начала текущего турнира не поднимались выше середины.

На данный момент Валерий Карпин продолжает занимать пост главного тренера сборной России. Команда провела два товарищеских матча со сборными Чили и Перу в ноябре. С перуанцами российские футболисты сыграли вничью со счетом 1:1, а Чили проиграли со счетом 0:2.

Карпин прокомментировал уход из жизни легенды «Спартака» Никиты Симоняна.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше