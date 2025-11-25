Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России

Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА на взрослом уровне в марте 2003 года. С тех пор он провел за армейский клуб 810 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 728 мячей и 335 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С армейцами Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, восемь Кубков России и восемь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА.