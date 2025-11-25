Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России

39-летний вратарь установил национальный рекорд по самой продолжительной непрерывной спортивной карьере профессионального футболиста в одном клубе. Он провел в ЦСКА 35 лет 25 дней (12 809 дней). Отсчет ведется от 30 октября 1990 года — дня, когда четырехлетний Акинфеев впервые пришел на тренировку армейцев.
«Большое спасибо Книге рекордов России за признание. Как я уже много раз говорил, приходя в четыре года в старый манеж ЦСКА я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается!» — написал Акинфеев в своем телеграм-канале.
Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА на взрослом уровне в марте 2003 года. С тех пор он провел за армейский клуб 810 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 728 мячей и 335 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С армейцами Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, восемь Кубков России и восемь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА.
Нынешний сезон — 23-й в карьере Акинфеева. Он близок к тому, чтобы повторить достижения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггза (1990−2014, 24), защитника «Милана» Паоло Мальдини (1984−2009, 25) и нападающего «Ромы» Франческо Тотти (1992−2017, 25), которые дольше всех в истории защищали цвета одного клуба.
Действующий контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.