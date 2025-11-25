Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Буде-Глимт
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Челси
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Боруссия Д
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.50
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Манчестер Сити
0
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Марсель
0
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
7.93
X
4.05
П2
1.52
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Наполи
0
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.70
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.20
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Карпин назвал момент прихода мысли об уходе из «Динамо»

Тренер рассказал, сколько времени ему потребовалось, чтобы принять решение.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Главный тренер сборной России и бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, когда к нему пришла мысль, что он хочет покинуть клуб.

«Во время сборной старался не думать об этом, а уже после матча с Чили взял день и две ночи, чтобы все продумать окончательно и принять решение», — заявил Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров признался, что Валерий Карпин не объяснил, почему хочет покинуть клуб и сосредоточиться на работе в Сборной России.

— Во время визита членов консультативного совета на базу команды отмечалось в сюжете «Динамо ТВ», что команда раскрепостилась. В чем именно — что изменилось за несколько дней?
— Было определенное давление, ответственность за результат, который был неудовлетворительным. Соответственно, любые перемены дают надежду на лучшее, в этом и раскрепощение.

— Карпин объяснял свою позицию — почему он хочет уйти?
— Нет.

— Вас это удовлетворило?
— Это внутренний вопрос, — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, 17 ноября Валерий Карпин объявил о том, что уходит с поста главного тренера московского «Динамо». При нем команда занимала 10-е место в турнирной таблице РПЛ, хотя предыдущий сезон завершила на пятой строчке.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше