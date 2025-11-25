Карпин назвал момент прихода мысли об уходе из «Динамо»

Главный тренер сборной России и бывший главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, когда к нему пришла мысль, что он хочет покинуть клуб.
«Во время сборной старался не думать об этом, а уже после матча с Чили взял день и две ночи, чтобы все продумать окончательно и принять решение», — заявил Карпин в эфире телеканала «Россия 24».
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров признался, что Валерий Карпин не объяснил, почему хочет покинуть клуб и сосредоточиться на работе в Сборной России.
— Во время визита членов консультативного совета на базу команды отмечалось в сюжете «Динамо ТВ», что команда раскрепостилась. В чем именно — что изменилось за несколько дней?
— Было определенное давление, ответственность за результат, который был неудовлетворительным. Соответственно, любые перемены дают надежду на лучшее, в этом и раскрепощение.
— Карпин объяснял свою позицию — почему он хочет уйти?
— Нет.
— Вас это удовлетворило?
— Это внутренний вопрос, — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».
Напомним, 17 ноября Валерий Карпин объявил о том, что уходит с поста главного тренера московского «Динамо». При нем команда занимала 10-е место в турнирной таблице РПЛ, хотя предыдущий сезон завершила на пятой строчке.