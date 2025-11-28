Левников рассудит «Балтику» и «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ

Кирилл Левников назначен главным судьей на матч 17-го тура РПЛ между калиниградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Помощники судьи были назначены Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный судья —Инал Танашев. За систему ВАР в этом матче отвечает Павел Кукуян, а за АВАР Роман Галимов. РФС назначил также инспектора матча — Виктор Кулагин.