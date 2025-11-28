Левников рассудит «Балтику» и «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ

Игры пройдут 29 ноября −1 декабря.
Кирилл Левников назначен главным судьей на матч 17-го тура РПЛ между калиниградской «Балтикой» и московским «Спартаком». Помощники судьи были назначены Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный судья —Инал Танашев. За систему ВАР в этом матче отвечает Павел Кукуян, а за АВАР Роман Галимов. РФС назначил также инспектора матча — Виктор Кулагин.
Другие назначения:
29 ноября (суббота)
«Акрон» — «Пари НН»: судья — Владислав Целовальников
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Эдуард Малый.
ЦСКА — «Оренбург»: судья — Иван Абросимов
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Юрий Баскаков.
30 ноября (воскресенье)
«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Алексей Лунёв, Дмитрий Маликов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Денис Петров, Александр Туркин; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мацюра.
«Ахмат» — «Динамо» Москва: судья — Ян Бобровский
Помощники судьи — Алексей Стипиди, Максим Белокур; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — «Рубин»: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Резников.
1 декабря (понедельник)
«Сочи» — «Динамо» Махачкала: судья — Егор Егоров
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Французов.