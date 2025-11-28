«Спартак» посвятит домашний матч с «Динамо» Никите Симоняну

«6 декабря наша команда проведет заключительный матч в этом году. Дерби с “Динамо” будет посвящено Никите Павловичу Симоняну.



Это будет матч во славу легендарного человека, который оставил после себя намного больше, чем трофеи и рекорды: Никита Павлович был и всегда будет примером честности, благородства и любви к “Спартаку” для всех поколений.



Мы будем вспоминать и гордиться. Давайте сделаем так, чтобы в такой день трибуны домашнего стадиона были полными и пели в его честь.



Будем ждать вас на матче», — говорится в заявлении «Спартака».