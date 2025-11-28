«Спартак» посвятит домашний матч с «Динамо» Никите Симоняну

Напомним, лучший снайпер в истории «Спартака» и легендарный тренер команды Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.
«6 декабря наша команда проведет заключительный матч в этом году. Дерби с “Динамо” будет посвящено Никите Павловичу Симоняну.
Это будет матч во славу легендарного человека, который оставил после себя намного больше, чем трофеи и рекорды: Никита Павлович был и всегда будет примером честности, благородства и любви к “Спартаку” для всех поколений.
Мы будем вспоминать и гордиться. Давайте сделаем так, чтобы в такой день трибуны домашнего стадиона были полными и пели в его честь.
Будем ждать вас на матче», — говорится в заявлении «Спартака».
Никита Симонян четырежды выиграл чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом Мельбурна в 1956 году. Симонян завершил профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.
После игровой карьеры Симонян стал тренером, и в этом качестве работал в «Спартаке», ереванском «Арарате», одесском «Черноморце» и сборной СССР. Под его руководством команды трижды выиграли чемпионство — два раза побеждали красно-белые (1962, 1969), один раз — «Арарат» (1973). Кроме того, на счету Симоняна-тренера четыре Кубка СССР.
С середины 1980-х Никита Симонян начал карьеру функционера: работал в сборной СССР, Федерации футбола СССР, а с 1992 года и до самой смерти занимал различные должности в Российском футбольном союзе.