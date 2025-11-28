Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
2
:
Шинник
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
9.50
П2
100.00
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.91
П2
2.30
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.91
П2
5.18
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Ренн
П1
X
П2
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.95
П2
3.95
Футбол. Первая лига
29.11
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80

Матч «Балтика» — «Спартак» 29 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В субботу, 29 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 19:30 мск на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Главный арбитр матча — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

До зимней паузы в чемпионате России осталось провести два тура, и в ближайшем из них один матч по интриге явно выделяется. В 17-м туре всем лидерам достались соперники, уступающие им хотя бы в темпах набора очков в этом сезоне, но игра в Калининграде — исключение. Кто бы мог подумать, что после 16 проведенных матчей дерзкая «Балтика» Андрея Талалаева будет опережать в таблице «Спартак», лишившийся тренера (это как раз не так удивляет), на одно очко. Матч будет за пятое место в РПЛ, и по качеству игры обе команды еще претендуют на то, чтобы настичь квартет лидеров, состоящий из «Краснодара», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива». Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Отдельная интрига — как посвежевший «Спартак» под началом и. о. Вадима Романова ответит на разгром, который во 2-м туре учинила ему команда, только поднявшаяся из Первой лиги (3:0). Конечно, тогда все предопределили удаления у москвичей, которые пошли одно за другим с самого начала матча, но нельзя отрицать, что «Балтика» 26 июля была в полном порядке и реализовала свой план на игру с превышением задуманного, а «Спартак», еще под руководством Деяна Станковича, ничего не смог противопоставить.

Масла в огонь интриги подлил лично Андрей Талалаев, самый медийный тренер в РПЛ, который на опыте работы комментатором за словом в карман не лезет: «Сейчас “Спартак” уже не та грозная сила для нас. Да, команда неплохо играет, но и мы не лыком шиты», — смело, но по этому сезону абсолютно справедливо. «Балтика» действует очень организованно и пропустила меньше всех в лиге — лишь 7 мячей. У действующего чемпиона и лидера «Краснодара» — 10. У «Спартака» — 21. Забитых у спартаковцев больше, но всего на 4 гола.

На «Ростех Арене» «Балтика» в РПЛ еще ни разу не проиграла, правда, довольно часто упускает победы в матчах, где действует с преимуществом — так было против «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара». Посмотрим, что удастся в Калининграде «Спартаку», который едет туда с хорошим настроением и надеждами реанимировать сезон после ярких и важных побед в РПЛ и Кубке над ЦСКА и «Локомотивом». Романов так хорошо начал, что спартаковская общественность уже начинает просить клуб прекратить поиски замены Станковичу. У «Спартака» с учетом Кубка четыре победы подряд, а у «Балтики» своя серия — пять подряд матчей без поражений и лишь один пропущенный в этих матчах мяч.

Букмекеры отдают небольшой перевес гостям. На победу «Спартака» можно ставить с коэффициентом 2,39, а на выигрыш хозяев — 3,20. На ничью — 3,35, для ничейных исходов довольно низкий коэффициент. С голами вряд ли будет густо. Цитируем прогноз погоды на сайте РПЛ: «0.1°C, пасмурно, замерзающий дождь, гололёд». Коэффициент на тотал меньше 2,5 голов — 1,55, а больше — 2,35. На поле будет жара, а болельщикам на трибунах желаем стойкости.

Футбол. Премьер-лига
29.11
Балтика
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.39
Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше