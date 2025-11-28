Матч «Балтика» — «Спартак» 29 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 19:30 мск на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Главный арбитр матча — Кирилл Левников (Санкт-Петербург). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
До зимней паузы в чемпионате России осталось провести два тура, и в ближайшем из них один матч по интриге явно выделяется. В 17-м туре всем лидерам достались соперники, уступающие им хотя бы в темпах набора очков в этом сезоне, но игра в Калининграде — исключение. Кто бы мог подумать, что после 16 проведенных матчей дерзкая «Балтика» Андрея Талалаева будет опережать в таблице «Спартак», лишившийся тренера (это как раз не так удивляет), на одно очко. Матч будет за пятое место в РПЛ, и по качеству игры обе команды еще претендуют на то, чтобы настичь квартет лидеров, состоящий из «Краснодара», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива». Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Отдельная интрига — как посвежевший «Спартак» под началом и. о. Вадима Романова ответит на разгром, который во 2-м туре учинила ему команда, только поднявшаяся из Первой лиги (3:0). Конечно, тогда все предопределили удаления у москвичей, которые пошли одно за другим с самого начала матча, но нельзя отрицать, что «Балтика» 26 июля была в полном порядке и реализовала свой план на игру с превышением задуманного, а «Спартак», еще под руководством Деяна Станковича, ничего не смог противопоставить.
Масла в огонь интриги подлил лично Андрей Талалаев, самый медийный тренер в РПЛ, который на опыте работы комментатором за словом в карман не лезет: «Сейчас “Спартак” уже не та грозная сила для нас. Да, команда неплохо играет, но и мы не лыком шиты», — смело, но по этому сезону абсолютно справедливо. «Балтика» действует очень организованно и пропустила меньше всех в лиге — лишь 7 мячей. У действующего чемпиона и лидера «Краснодара» — 10. У «Спартака» — 21. Забитых у спартаковцев больше, но всего на 4 гола.
На «Ростех Арене» «Балтика» в РПЛ еще ни разу не проиграла, правда, довольно часто упускает победы в матчах, где действует с преимуществом — так было против «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара». Посмотрим, что удастся в Калининграде «Спартаку», который едет туда с хорошим настроением и надеждами реанимировать сезон после ярких и важных побед в РПЛ и Кубке над ЦСКА и «Локомотивом». Романов так хорошо начал, что спартаковская общественность уже начинает просить клуб прекратить поиски замены Станковичу. У «Спартака» с учетом Кубка четыре победы подряд, а у «Балтики» своя серия — пять подряд матчей без поражений и лишь один пропущенный в этих матчах мяч.
Букмекеры отдают небольшой перевес гостям. На победу «Спартака» можно ставить с коэффициентом 2,39, а на выигрыш хозяев — 3,20. На ничью — 3,35, для ничейных исходов довольно низкий коэффициент. С голами вряд ли будет густо. Цитируем прогноз погоды на сайте РПЛ: «0.1°C, пасмурно, замерзающий дождь, гололёд». Коэффициент на тотал меньше 2,5 голов — 1,55, а больше — 2,35. На поле будет жара, а болельщикам на трибунах желаем стойкости.