Матч «Балтика» — «Спартак» 29 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

До зимней паузы в чемпионате России осталось провести два тура, и в ближайшем из них один матч по интриге явно выделяется. В 17-м туре всем лидерам достались соперники, уступающие им хотя бы в темпах набора очков в этом сезоне, но игра в Калининграде — исключение. Кто бы мог подумать, что после 16 проведенных матчей дерзкая «Балтика» Андрея Талалаева будет опережать в таблице «Спартак», лишившийся тренера (это как раз не так удивляет), на одно очко. Матч будет за пятое место в РПЛ, и по качеству игры обе команды еще претендуют на то, чтобы настичь квартет лидеров, состоящий из «Краснодара», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива». Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.