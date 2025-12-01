Рахимов: мы как минимум не должны были проигрывать «Зениту»

— Великолепная дисциплина, организация. Очень активный футбол. Моменты создали, но мы пропустили гол с единственного удара в створ. И это против «Зенита». Значит, реакция была. И то разочарование, которое я увидел в раздевалке у ребят, оно правильное. Потому что как минимум мы не должны были проигрывать эту игру, но в футболе такое случается.



Мы видели, что уже после пропущенного гола «Зенит» достаточно долго думал, как начать атаку и от ворот, и в середине поля, и после нарушений. Очень долго тянулось время, но это нормальное явление в футболе. Сегодня мы это увидели в исполнении «Зенита». Претензий к своей команде предъявить не могу. Они заставили так играть «Зенит», — сказал Рахимов после матча.