Рахимов: мы как минимум не должны были проигрывать «Зениту»

Единственный гол на 69-й минуте забил бразильский защитник хозяев Нино.
— Великолепная дисциплина, организация. Очень активный футбол. Моменты создали, но мы пропустили гол с единственного удара в створ. И это против «Зенита». Значит, реакция была. И то разочарование, которое я увидел в раздевалке у ребят, оно правильное. Потому что как минимум мы не должны были проигрывать эту игру, но в футболе такое случается.
Мы видели, что уже после пропущенного гола «Зенит» достаточно долго думал, как начать атаку и от ворот, и в середине поля, и после нарушений. Очень долго тянулось время, но это нормальное явление в футболе. Сегодня мы это увидели в исполнении «Зенита». Претензий к своей команде предъявить не могу. Они заставили так играть «Зенит», — сказал Рахимов после матча.
«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 14 очков. В субботу, 6 декабря, казанцы на выезде сыграют против «Ростова». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Нино
(Александр Соболев)
69′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
28
Нуралы Алип
20
Педро
33
Нино
5
Вильмар Барриос
90+6′
10
Максим Глушенков
84′
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
62′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
90′
21
Александр Ерохин
6
Ваня Дркушич
61′
9
Сантос да Силва Жерсон
8
Маркус Вендел
90′
30
Матео Кассьерра
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
74′
4
Константин Нижегородов
5
Игор Вуячич
76′
12
Андерсон Арройо
43
Жак-Жюльен Сиве
44′
99
Дардан Шабанхаджай
14
Далер Кузяев
51
Илья Рожков
86′
19
Олег Иванов
90+3′
24
Никола Чумич
62′
22
Велдин Ходжа
90+6′
8
Богдан Йочич
18′
62′
23
Руслан Безруков
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти