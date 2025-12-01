Андрей Талалаев объяснил свой поступок в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем удалении в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные в меньшинстве переиграли московский «Спартак» (1:0).
«Тот жест, о котором говорят. Я в лангетке, у меня сломана рука. Там было два момента, когда я не сдержался, хотел сделать, но вовремя остановился, поправил лангетку. Мир футбола таков, что негатив пытаются найти везде. Аплодисменты — да, это было, попытка воздействовать на арбитра, он достаточно опытен. Когда говорят, что я обращался к резервному арбитру…
Есть камера, которая все записывает. Резервный арбитр в этот момент ко мне спиной находился. Думаю, что это взаимодействие со скамейкой противника, думаю, входит в правила игры. Нам надо улучшаться. Я частенько использую для связки язык, который не принят в трансляции. В мире футбола иногда это необходимо», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», руководство московского «Спартака» попросило представителей Талалаева больше не предлагать им Андрея Викторовича на пост главного тренера красно-белых.
У спортивного директора Френсиса Кахигао состоялся разговор с представителями Талалаева (речь идет о партнерах SILA Lawyers) во время которого представитель «Спартака» сообщил, что красно-белым главный тренер «Балтики» не нужен и попросил больше не предлагать его «Спартаку». По данным источника, главным аргументом Кахигао был тот факт, что футбол «Балтики» не подходит «Спартаку».
За полгода «Балтика» дважды обыграла «Спартак» с общим счетом 4:0. Победитель Первой лиги минувшего сезона — единственная команда, которой красно-белые не смогли забить в этом сезоне.