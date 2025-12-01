Андрей Талалаев объяснил свой поступок в матче со «Спартаком»

«Тот жест, о котором говорят. Я в лангетке, у меня сломана рука. Там было два момента, когда я не сдержался, хотел сделать, но вовремя остановился, поправил лангетку. Мир футбола таков, что негатив пытаются найти везде. Аплодисменты — да, это было, попытка воздействовать на арбитра, он достаточно опытен. Когда говорят, что я обращался к резервному арбитру…



Есть камера, которая все записывает. Резервный арбитр в этот момент ко мне спиной находился. Думаю, что это взаимодействие со скамейкой противника, думаю, входит в правила игры. Нам надо улучшаться. Я частенько использую для связки язык, который не принят в трансляции. В мире футбола иногда это необходимо», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».