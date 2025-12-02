Экс-защитник «Динамо» призвал Ролана Гусева покинуть клуб

«Гусеву надо покинуть “Динамо”. Если человек после работы с Карпиным и Личкой льет на них грязь, то ему не место в клубе. Его не должно быть в “Динамо”! Слуцкий про это сказал, а я ему доверяю, потому что он порядочный. Он был в шоке от этих слов и я тоже в шоке. Лучше будет, если следующим главным тренером “Динамо” тоже станет россиянин, а то у нас с иностранцами уже перебор», — приводит слова Морозова «Советский спорт».