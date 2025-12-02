Ричмонд
Экс-защитник «Динамо» призвал Ролана Гусева покинуть клуб

Бывший защитник «Динамо» Геннадий Морозов призвал исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева покинуть клуб.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам экс-игрока бело-голубых Геннадия Морозова, Гусев выставляет в дурном свете бывших тренеров команды Марцела Личку и Валерия Карпина, в штаб каждого из которых он ранее входил.

«Гусеву надо покинуть “Динамо”. Если человек после работы с Карпиным и Личкой льет на них грязь, то ему не место в клубе. Его не должно быть в “Динамо”! Слуцкий про это сказал, а я ему доверяю, потому что он порядочный. Он был в шоке от этих слов и я тоже в шоке. Лучше будет, если следующим главным тренером “Динамо” тоже станет россиянин, а то у нас с иностранцами уже перебор», — приводит слова Морозова «Советский спорт».

Ранее бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий раскритиковал действия Гусева, назвав их вершиной неэтичности в тренерской профессии.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября по собственному желанию. Таким образом, Гусев второй раз за 2025 год стал исполняющим обязанности наставника команды. Ранее он исполнял эту роль после ухода Марцела Лички.

После 17 туров Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 футболисты «Динамо» набрали 20 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице. В 18-м туре бело-голубые сыграют в дерби со «Спартаком». Встреча состоится 6 декабря в 16:30 по московскому времени.

