Слуцкий жестко раскритиковал Гусева: «Вершина неэтичности и подлость. Я бы такого человека не взял в свой штаб»

Все тренеры нереальные эгоисты. Самая эгоистичная профессия в мире. Но кого-то может сдерживать уровень интеллекта. У него эго зашкаливает, но интеллект просит помолчать. А кого-то это не может сдерживать, и все, что он думает, выливается в общее пространство. А потом ты выходишь — «Зенит» тебя гоняет так, что мама не горюй. Ну, форма физическая плохая, оказывается. «Ахмат» тебя тоже переигрывает, опять плохая физическая форма. Это вершина неэтичности. Высказывания Гусева и в адрес Лички, и в адрес Карпина и его штаба — это подлость, на мой взгляд.