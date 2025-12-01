Слуцкий жестко раскритиковал Гусева: «Вершина неэтичности и подлость. Я бы такого человека не взял в свой штаб»

Гусев после отставки Валерия Карпина заявил, что плохая работа тренера по физической подготовке Луиса Касайса Мартинеса из штаба Валерия Карпина привела к неважной форме игроков на данном отрезке сезона.
— Я считаю, то, что Гусев себе позволил, когда уходил Личка и сейчас, когда уходил Карпин, — это вершина неэтичности в тренерской профессии. Кидать камни в своего коллегу, с которым ты работал в штабе, это последнее вообще, что может быть.
Я прекрасно помню, когда у него были первые две игры после Лички, его спрашивают: «Что поменялось?» Он говорит: «Разве вы не видите, что это принципиально другая команда?» Я был просто в шоке. Причем фраза была не в худшую сторону. Меня это просто поразило. Насколько это неэтично.
Ты внутри штаба. Если ты видишь, что есть проблема, пытайся ее исправлять, пытайся говорить. Это вообще дилетантизм, когда ты говоришь: «Это проблема не Карпина, а проблема Луиса». А кто привел Луиса в команду? Кто отвечает за все вопросы?
— Вы допускаете, что они ссорились в тренерском штабе?
— Уверен, что нет. Если бы они ссорились в тренерском штабе, то в той или иной степени это было бы известно.
Все тренеры нереальные эгоисты. Самая эгоистичная профессия в мире. Но кого-то может сдерживать уровень интеллекта. У него эго зашкаливает, но интеллект просит помолчать. А кого-то это не может сдерживать, и все, что он думает, выливается в общее пространство. А потом ты выходишь — «Зенит» тебя гоняет так, что мама не горюй. Ну, форма физическая плохая, оказывается. «Ахмат» тебя тоже переигрывает, опять плохая физическая форма. Это вершина неэтичности. Высказывания Гусева и в адрес Лички, и в адрес Карпина и его штаба — это подлость, на мой взгляд.
Что двигает Гусевым? Тренерское эго. Он уверен, что как тренер лучше Карпина и Лички, хотя этому пока доказательств нет. Я бы такого человека не взял ни при каких обстоятельствах в свой штаб.