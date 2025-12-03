Баринов не продлил контракт с «Локо» и решил перейти в ЦСКА

Ранее сообщалось, что «Локомотив» направил финальное предложение Баринову о продлении истекающего летом 2026 года контракта.
По информации журналиста Ивана Карпова, Баринов принял решение продолжить карьеру в ЦСКА.
«РБ Спорт» сообщает, что Баринов подпишет контракт с ЦСКА сроком на три года. Соглашение будет подписано в январе — за полгода до истечения контракта с «Локомотивом».
Воспитанник академии «Локомотива» Баринов выступал за клуб с начала карьеры. Он дебютировал за первую команду в мае 2015 года. В составе железнодорожников футболист провел 273 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 28 результативных передач. Вместе с «Локомотивом» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также четыре раза завоевал Кубок России.
В сезоне-2025/26 на счету Баринова 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами.
«Локомотив» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. В следующем туре команда Михаила Галактионова 7 декабря на выезде сыграет с «Сочи».