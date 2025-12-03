Баринов не продлил контракт с «Локо» и решил перейти в ЦСКА

Воспитанник академии «Локомотива» Баринов выступал за клуб с начала карьеры. Он дебютировал за первую команду в мае 2015 года. В составе железнодорожников футболист провел 273 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 28 результативных передач. Вместе с «Локомотивом» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также четыре раза завоевал Кубок России.