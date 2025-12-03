Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.10
П2
1.75
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.92
П2
8.00
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.55
П2
3.43
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
5.02
X
3.82
П2
1.74
Футбол. Англия
22:30
Вулверхэмптон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.35
П2
2.30
Футбол. Англия
23:15
Лидс
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.87
П2
1.92
Футбол. Англия
23:15
Ливерпуль
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.50
П2
8.00

Баринов не продлил контракт с «Локо» и решил перейти в ЦСКА

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил отказом на финальное предложение клуба о продлении контракта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что «Локомотив» направил финальное предложение Баринову о продлении истекающего летом 2026 года контракта.

По информации журналиста Ивана Карпова, Баринов принял решение продолжить карьеру в ЦСКА.

«РБ Спорт» сообщает, что Баринов подпишет контракт с ЦСКА сроком на три года. Соглашение будет подписано в январе — за полгода до истечения контракта с «Локомотивом».

Воспитанник академии «Локомотива» Баринов выступал за клуб с начала карьеры. Он дебютировал за первую команду в мае 2015 года. В составе железнодорожников футболист провел 273 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 28 результативных передач. Вместе с «Локомотивом» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также четыре раза завоевал Кубок России.

В сезоне-2025/26 на счету Баринова 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами.

«Локомотив» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. В следующем туре команда Михаила Галактионова 7 декабря на выезде сыграет с «Сочи».