Левников рассудит «Краснодар» и ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила о назначении арбитров и инспекторов на матчи 18-го тура РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игры пройдут с 5-го по 7 декабря.

Кирилл Левников назначен главным судьей на матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА, который пройдет 7 декабря. Помощниками судьи были назначены Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный судья — Владислав Целовальников. За систему ВАР в этом матче отвечает Артур Федоров, а за АВАР Роман Галимов. РФС назначил также инспектора матча — Сергей Мацюра.

Другие назначения:

5 декабря (пятница)

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Сергей Зуев.

6 декабря (суббота)

«Ростов» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Кирилл Большаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Андрей Образко, Адлан Хатуев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.

«Зенит» — «Акрон»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Андрей Бутенко.

7 декабря (воскресенье)

«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Николай Иванов.

«Сочи» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР Ранэль Зияков; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Эдуард Малый.

