Левников рассудит «Краснодар» и ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ

Кирилл Левников назначен главным судьей на матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА, который пройдет 7 декабря. Помощниками судьи были назначены Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный судья — Владислав Целовальников. За систему ВАР в этом матче отвечает Артур Федоров, а за АВАР Роман Галимов. РФС назначил также инспектора матча — Сергей Мацюра.