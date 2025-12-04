Ричмонд
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Вест Хэм
П1
1.43
X
5.37
П2
7.48
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2

Матвей Кисляк признан лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года

Детская футбольная лига имени Виктора Горлова объявила итоги голосования ХXIII ежегодной национальной премии «Первая пятерка».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк стал лауреатом премии лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги 2025 года «Первая пятерка». Кисляк набрал в голосовании 474 балла. Второе место занял его партнер по команде полузащитник Кирилл Глебов (338 баллов). Третья строчка осталась за защитником московского «Спартака» Игорем Дмитриевым (158).

Среди девушек победительницей стала футболистка «Краснодара» Арина Шуба.

Награда существует с 2002 года. В прошлом году обладателем премии стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

20-летний Кисляк является воспитанником ЦСКА. За первую команду футболист выступает с 2023 года. В составе армейцев полузащитник провел 68 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

ЦСКА в текущем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В заключительном туре чемпионата России перед зимней паузой команды Мурада Мусаева и Фабио Челестини проведут очную встречу на домашней арене «быков».

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
29.11.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Ильдар Ахметзянов
Голы
ЦСКА
Данила Хотулев
56′
Тамерлан Мусаев
(Кирилл Глебов)
84′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
60′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
87′
4
Жоао Виктор
17
Кирилл Глебов
87′
37
Энрике Кармо
7
Матеус Алвес
19′
65′
5
Родриго Вильягра
20
Матия Попович
71′
11
Тамерлан Мусаев
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
41′
38
Артем Касимов
4
Данила Хотулев
7
Эмирджан Гюрлюк
90′
9
Максим Савельев
20
Дмитрий Рыбчинский
83′
8
Владислав Камилов
30
Гедеон Гузина
46′
19
Алешандре Жезус
37
Ду Кейрос
83′
57
Евгений Болотов
33
Ираклий Квеквескири
64′
83′
85
Иван Игнатьев
Статистика
ЦСКА
Оренбург
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
17
Удары в створ
6
6
Угловые
5
10
Фолы
11
10
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
