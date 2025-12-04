Матвей Кисляк признан лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк стал лауреатом премии лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги 2025 года «Первая пятерка». Кисляк набрал в голосовании 474 балла. Второе место занял его партнер по команде полузащитник Кирилл Глебов (338 баллов). Третья строчка осталась за защитником московского «Спартака» Игорем Дмитриевым (158).
Среди девушек победительницей стала футболистка «Краснодара» Арина Шуба.
Награда существует с 2002 года. В прошлом году обладателем премии стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
20-летний Кисляк является воспитанником ЦСКА. За первую команду футболист выступает с 2023 года. В составе армейцев полузащитник провел 68 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.
ЦСКА в текущем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В заключительном туре чемпионата России перед зимней паузой команды Мурада Мусаева и Фабио Челестини проведут очную встречу на домашней арене «быков».
