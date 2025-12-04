Ричмонд
РПЛ отклонила предложение РФС о создании чемпионата дублеров

Российская премьер-лига (РПЛ) не поддержала инициативу Российского футбольного союза (РФС) по запуску нового турнира для команд-дублеров. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, на прошедшем совещании РФС представил лиге проект чемпионата для дублей команд из высшего дивизиона, разработанный Николаем Писаревым и поддержанный главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Согласно проекту, в турнире должны были участвовать футболисты не старше 23 лет, при этом каждому клубу предлагается разрешить заявлять до четырех игроков более старшего возраста. Также было предложено вернуть синхронизированный календарь, чтобы молодежные составы отправлялись на выездные матчи вместе с основой и играли свои встречи накануне матчей РПЛ.

Клубы категорически отвергли идею, заявив, что новый турнир усложнит логистику, увеличит финансовую нагрузку и сделает содержание второй команды неэффективным. После отказа лиги РФС рассматривает дальнейшие варианты развития проекта.

Напомним, турнир дублеров уже существовал в РПЛ с 2001 по 2007 год. В 2008 год этот формат был упразднен и ему на смену пришла Молодежная футбольная лига (МФЛ).

