Легенда ЦСКА предсказал «Спартаку» победу над «Динамо»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что столичный «Спартак» сумеет одержать победу в дерби против «Динамо» в предстоящем матче. По его словам, игра завершится со счетом 1:0.
«Немножко предпочтительнее “Спартак” смотрится, потому что играют на своем стадионе. Сейчас это не такую уж роль большую играет, более-менее все поля одинаковые, хорошие, я имею в виду, а то раньше были поля плохие и очень плохие. Все-таки отдал бы предпочтение “Спартаку”, не такая уж сильная оборона у динамовцев — все-таки они с грубейшими ошибками играют. “Спартак” один мяч забьет и победит», — заявил Пономарев в интервью «Газете.Ru».
«Спартак» идет на шестой позиции. «Динамо» располагается на девятой строчке. В первом круге команды выдали яркий матч, сыграв со счетом 2:2.
Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится 6 декабря на стадионе «Лукойл Арена», начало в 16:30 по московскому времени.