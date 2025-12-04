Легенда ЦСКА предсказал «Спартаку» победу над «Динамо»

«Немножко предпочтительнее “Спартак” смотрится, потому что играют на своем стадионе. Сейчас это не такую уж роль большую играет, более-менее все поля одинаковые, хорошие, я имею в виду, а то раньше были поля плохие и очень плохие. Все-таки отдал бы предпочтение “Спартаку”, не такая уж сильная оборона у динамовцев — все-таки они с грубейшими ошибками играют. “Спартак” один мяч забьет и победит», — заявил Пономарев в интервью «Газете.Ru».