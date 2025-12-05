Ричмонд
Бубнов уверен, что Гусева заставили извиниться перед Карпиным

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал извинения исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролана Гусева.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне Ролан Гусев извинился перед бывшим главным тренером «Динамо» Валерием Карпиным за слова о физической готовности игроков клуба. Александр Бубнов считает, что Ролан Гусев не сам написал текст извинений.

«Я уверен, его заставили сделать это. Текст не его, это штамп, там всё так расписано, Гусев в жизни так не скажет. Его заставили, он извинился и так про себя думает: “Ну ладно, вы хотели, я извинился перед вами. А я как считал, так и считаю, что я прав”. И в этом смысле он тоже будет прав. Единственное, что, если бы он не извинился, к нему могли какие-то санкции применить. В клубе. А так, его, вероятно, никто и не трогал. Думаю, в тренерском-то штабе точно», — сказал Бубнов в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

После 17 сыгранных туров бело-голубые располагаются на девятой позиции в РПЛ, имея в своем активе 20 очков. Следующую игру «Динамо» проведет на выезде против «Спартака» в субботу, 6 декабря. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.

Ахмат
2:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Ролан Гусев
Голы
Ахмат
Георгий Мелкадзе
47′
Усман Ндонг
84′
Динамо
Николя Муми Нгамале
(Николас Маричаль)
26′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
22
Мехди Заре
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
81′
37
Папа Амади Гадио
87′
77
Георгий Мелкадзе
90′
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
10′
81′
9
Брайан Мансилья
42
Мануэль Келиано
46′
55
Дарко Тодорович
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
90+8′
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
17′
79′
15
Данил Глебов
44
Антонио Диас Рубенс
90′
14
Эль Мехди Маухуб
13
Николя Муми Нгамале
67′
33
Иван Сергеев
90+3′
17
Ульви Бабаев
46′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
Ахмат
Динамо
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
17
22
Удары в створ
5
4
Угловые
7
8
Фолы
8
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
