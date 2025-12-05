Бубнов уверен, что Гусева заставили извиниться перед Карпиным

Накануне Ролан Гусев извинился перед бывшим главным тренером «Динамо» Валерием Карпиным за слова о физической готовности игроков клуба. Александр Бубнов считает, что Ролан Гусев не сам написал текст извинений.
«Я уверен, его заставили сделать это. Текст не его, это штамп, там всё так расписано, Гусев в жизни так не скажет. Его заставили, он извинился и так про себя думает: “Ну ладно, вы хотели, я извинился перед вами. А я как считал, так и считаю, что я прав”. И в этом смысле он тоже будет прав. Единственное, что, если бы он не извинился, к нему могли какие-то санкции применить. В клубе. А так, его, вероятно, никто и не трогал. Думаю, в тренерском-то штабе точно», — сказал Бубнов в выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».
После 17 сыгранных туров бело-голубые располагаются на девятой позиции в РПЛ, имея в своем активе 20 очков. Следующую игру «Динамо» проведет на выезде против «Спартака» в субботу, 6 декабря. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.
Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.
Станислав Черчесов
Ролан Гусев
Георгий Мелкадзе
47′
Усман Ндонг
84′
Николя Муми Нгамале
(Николас Маричаль)
26′
1
Вадим Ульянов
22
Мехди Заре
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
81′
37
Папа Амади Гадио
87′
77
Георгий Мелкадзе
90′
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
10′
81′
9
Брайан Мансилья
42
Мануэль Келиано
46′
55
Дарко Тодорович
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
90+8′
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
17′
79′
15
Данил Глебов
44
Антонио Диас Рубенс
90′
14
Эль Мехди Маухуб
13
Николя Муми Нгамале
67′
33
Иван Сергеев
90+3′
17
Ульви Бабаев
46′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти