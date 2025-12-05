Бронзовый призер Евро-2008 получил работу в клубе РПЛ

«Ростов» объявил о назначении Романа Адамова на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.
Ранее 43-летний Адамов уже работал с молодежью, тренируя юношескую команду «Ростова» с 2017 по 2020 год. В 2021-м он был спортивным директором «Строгино» из Второй лиги.
Во время своей профессиональной карьеры футболиста Роман Адамов играл за «Ростов» с 2001-го по 2004 года, а также с 2010-го по 2012 год. Он был капитаном южан.
Адамов также выступал в Российской Премьер-лиге за «Рубин» и «Крылья Советов». Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, чемпионом страны в составе казанцев и чемпионом Чехии с «Викторией Пльзень».
После 17 сыгранных туров Российской Премьер-лиги сезона-2025/2026 «Ростов» под началом Джонатана Альбы набрал 18 очков и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.