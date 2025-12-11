Макаров заявил о желании покинуть «Динамо» из-за ухода Карпина

«Можно ли назвать меня главным пострадавшим от отставки Карпина? Я считаю, что да. Какое-то неуважение от тренерского штаба в мою сторону, хотя в начале сезона я забивал и показывал хорошую игру. Но у каждого свое мнение, поэтому посмотрим, кто дальше будет тренером “Динамо”. Для себя я принял решение, что при этом тренерском штабе во главе с Гусевым хочу покинуть “Динамо”. Пообщаюсь с клубом, чтобы меня отпустили», — сказал Макаров.