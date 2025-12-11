Макаров заявил о желании покинуть «Динамо» из-за ухода Карпина

В ноябре Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина. Ранее Макаров заявлял о том, что новый тренерский штаб не проявляет к нему уважения, не выпуская на поле. Агент футболиста заявил, что между его клиентом и Гусевым имеет место личная неприязнь.
«Можно ли назвать меня главным пострадавшим от отставки Карпина? Я считаю, что да. Какое-то неуважение от тренерского штаба в мою сторону, хотя в начале сезона я забивал и показывал хорошую игру. Но у каждого свое мнение, поэтому посмотрим, кто дальше будет тренером “Динамо”. Для себя я принял решение, что при этом тренерском штабе во главе с Гусевым хочу покинуть “Динамо”. Пообщаюсь с клубом, чтобы меня отпустили», — сказал Макаров.
Денис Макаров перешел в «Динамо» летом 2021 года из «Рубина» за 7,5 млн евро. В этом сезоне 27-летний полузащитник провел 12 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его контакт с бело-голубыми рассчитан до конца текущего сезона.
Последний раз Макаров выходил на поле 17 сентября в выездном матче Кубка России против «Сочи» (4:0). В этом матче он получил ушиб колена и растяжение связок, из-за которого выбыл чуть более чем на два месяца. Его возвращение в строй совпало с уходом Карпина из клуба.
«Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 19 очков. 1 марта бело-голубые дома сыграют против «Крыльев Советов».