В «Спартаке» заявили, что клуб рассчитался со Станковичем

Напомним, об увольнении Станковича из «Спартака» стало известно 11 ноября. Руководство клуба приняло такое решение из-за неудовлетворительных результатов. На момент ухода сербского специалиста красно-белые шли на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.
«Это (расторжение соглашения) проходило в полном соответствии с условиями контракта. Клуб выполнил абсолютно все обязательства в отношении Деяна и его тренерского штаба», — приводит слова Некрасова «РИА Новости Спорт».
На вопрос о том, отказался ли Станкович от части полагающейся ему зарплаты, Сергей Некрасов уточнил, что «Спартак» выполнил все условия.
Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» выплатил Станковичу компенсацию в размере около €1,5 млн. По информации журналиста Павла Городницкого, за полтора года работы в клубе Станкович заработал около €2 млн. 47-летний специалист возглавлял «Спартак» с мая 2024 года.
Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был назначен Вадим Романов. Под его руководством красно-белые ушли на зимнюю паузу в РПЛ, занимая шестое место в турнирной таблице с 29 очками.