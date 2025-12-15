В «Спартаке» заявили, что клуб рассчитался со Станковичем

«Это (расторжение соглашения) проходило в полном соответствии с условиями контракта. Клуб выполнил абсолютно все обязательства в отношении Деяна и его тренерского штаба», — приводит слова Некрасова «РИА Новости Спорт».



На вопрос о том, отказался ли Станкович от части полагающейся ему зарплаты, Сергей Некрасов уточнил, что «Спартак» выполнил все условия.