Стоимость состава «Балтики» увеличилась на 18%. Это рекорд РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов команд Российской Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: VK.COM/FCBALTIKA

Калининградская «Балтика» стала клубом с самым подорожавшим составом в РПЛ. Общая стоимость игроков калининградцев увеличилась на 17,8 процента и теперь составляет 30,1 миллиона евро.

Прирост в 11,3 процента зафиксирован у ЦСКА. Состав армейцев, по данным портала, оценивается в 102,7 миллиона евро.

Самым дорогим клубом РПЛ является «Зенит», стоимость состава сине-бело-голубых оценивается с 174,9 миллиона евро. В тройке также идут «Спартак» (131,3 миллиона) и «Краснодар» (125,7 миллиона).

Самыми дорогими футболистами по итогам 2025 года, по версии Transfermarkt, стали полузащитники «Локомотива» Алексей Батраков и «Краснодара» Эдуард Сперцян. Трансферная стоимость обоих футболистов составляет 25 миллионов евро.

На третьем месте в рейтинге расположился Луис Энрике из «Зенита», который стоит 24 миллиона евро. Всего в топ-10 вошли 4 футболиста петербургского клуба. Кроме Луиса Энрике, это еще Жерсон, Вендел и Педро.

