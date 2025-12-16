Стоимость состава «Балтики» увеличилась на 18%. Это рекорд РПЛ

Калининградская «Балтика» стала клубом с самым подорожавшим составом в РПЛ. Общая стоимость игроков калининградцев увеличилась на 17,8 процента и теперь составляет 30,1 миллиона евро.
Прирост в 11,3 процента зафиксирован у ЦСКА. Состав армейцев, по данным портала, оценивается в 102,7 миллиона евро.
Самым дорогим клубом РПЛ является «Зенит», стоимость состава сине-бело-голубых оценивается с 174,9 миллиона евро. В тройке также идут «Спартак» (131,3 миллиона) и «Краснодар» (125,7 миллиона).
Самыми дорогими футболистами по итогам 2025 года, по версии Transfermarkt, стали полузащитники «Локомотива» Алексей Батраков и «Краснодара» Эдуард Сперцян. Трансферная стоимость обоих футболистов составляет 25 миллионов евро.
На третьем месте в рейтинге расположился Луис Энрике из «Зенита», который стоит 24 миллиона евро. Всего в топ-10 вошли 4 футболиста петербургского клуба. Кроме Луиса Энрике, это еще Жерсон, Вендел и Педро.